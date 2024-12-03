سوسن بدر تخوض تجربة درامية جديدة في “الباء تحتها نقطة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة سوسن بدر عن خوضها تجربة جديدة عليها، حيث تشارك في عمل درامي ضخم يضم عدداً كبيراً من النجوم العرب.

وكشفت سوسن عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” عن بدء تصوير المسلسل الذي يحمل عنوان “الباء تحتها نقطة”، حيث نشرت صوراً من كواليس اليوم الأول للتصوير، وعلّقت عليها بالقول: “أول يوم تصوير من مسلسل “الباء تحتها نقطة”، سعيدة بمشاركتي في هذا العمل الضخم للكاتبة الكبيرة منى الظاهري وإخراج المبدعة هبة الصياغ. العمل يضم نجوماً من الإمارات، البحرين، سوريا، العراق، والسودان”.

الجدير بالذكر أن سوسن بدر تألقت أخيراً في سلسلة العمل الوثائقي “أم الدنيا”، الذي يُعد رحلة درامية وثائقية تسلّط الضوء على محطات مهمة من تاريخ مصر العريق. ويتألف المسلسل من 15 حلقة، وتبدأ أحداثه من الفترة الرومانية المسيحية، وتمر ببدايات العصر الإسلامي وتنتهي بالعصر الفاطمي.

وقدّمت سوسن بدر في المسلسل دور الراوية التي تأخذ المشاهدين في رحلة عبر الزمن، مما أضفى على العمل طابع التشويق والإثارة، وساهم في تقديم التاريخ المصري بصورة سلسة وممتعة.

“أم الدنيا” هو أحد أكبر الإنتاجات الوثائقية الدرامية في الوطن العربي. وقد استُخدم في تصويره وإخراجه أحدث التقنيات لتقديم تجربة بصرية مميزة وفريدة من نوعها، وجعله في مصاف الإنتاجات الوثائقية الراقية التي تخاطب الجمهور العربي والعالمي.