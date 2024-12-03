وفاء عامر تعتذر عن “سيد الناس”.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استكمالاً لمسلسل الاعتذارات التي أصابت كماً كبيراً من الأعمال الدرامية التي من المقرر عرضها في موسم رمضان المقبل، أعلنت الفنانة وفاء عامر اعتذارها عن عدم استكمال دورها في مسلسل “سيد الناس” الذي يخوض به الفنان عمرو سعد سباق دراما رمضان المقبل، ليسجل رقمًا قياسيًا في عدد الاعتذارات على مدار مواسم رمضان الماضية.

وكشفت وفاء عامر عن أسباب اعتذارها مؤكدة أن الإصابة التي تعرضت لها أثناء تصوير المسلسل كانت قوية جداً، مضيفة: “الإصابة للأسف قوية وكان نفسي جدًا أشتغل مع عمرو سعد ومحمد سامي، بس للأسف مفيش نصيب”.

أضافت: “بس إن شاء اللي جاي كتير ونشتغل مع بعض تاني بإذن الله اشتغل مع عمرو سعد ومحمد سامي لأنه فنان عظيم وأنا الحقيقة كان نفسي أستفيد منهم”.

مسلسل سيد الناس، مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولة العمل كل من: عمرو سعد، إيمان العاصي، بشرى، خالد الصاوي، إلهام شاهين، عماد زيادة، أحمد فهيم، أحمد رزق، طارق النهري، رضا إدريس، ريم سامي، ومنة فضالي، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.