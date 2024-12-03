بعد تسريب فيديو خاص له.. مي عمر تدافع عن محمد سامي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دافعت الفنانة مي عمر عن زوجها المخرج محمد سامي بعد تسريب فيديو ظهر فيه وهو يتحدث بقساوة مع فريق العمل، وانتشر وقتها الفيديو بشكل واسع، ما دفع عدداً كبيراً من الجمهور لانتقاد سامي على أسلوبه في التعامل مع العاملين معه.

قالت مي في تصريحات صحافية على هامش تكريمها في “مهرجان الإبداع والتميز”، إنها شاهدت الفيديو المنتشر وتراه طبيعياً جداً ولم تلمس أي تطاول من سامي على العاملين معه، مؤكدةً أن أي قائد عمل معرّض لمثل هذه المواقف ولا بد أن يتعامل معها بشكل حازم حتى يستطيع السيطرة على المكان ولا تعمّ الفوضى.

وكشفت مي أن سامي سوف يُكرّم خلال الفترة المقبلة، لكنه مشغول الآن بتصوير مسلسل “سيد الناس”، وأنه يريد الانتهاء من التصوير في وقت مناسب، مؤكدةً أن العمل جيد جداً وتمنّت له النجاح.

يُذكر أن مي عمر تنافس في سباق الدراما الرمضاني المقبل بمسلسل “إش إش”، والذي انتهت بالفعل من تصويره ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض في موسم رمضان المقبل.