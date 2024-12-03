حسام حبيب يساند شيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم الخلافات بين الفنان حسام حبيب وطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، وتبادلهما التصريحات النارية في كل فترة، شنّ حسام هجوماً عنيفاً على شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، منتقداً تصرفاته ومعبّراً عن دهشته من أسلوبه في التعاطي مع الآخرين بعد وفاة شقيقه، ومدافعاً عن شيرين في تصريحاتها الأخيرة بحفل الكويت.

ونشر حبيب عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” منشوراً قال فيه: “بجد هو في كده؟ أخ أثناء موت أخوه ودمه ما بردش، بيقولك إحنا من عادتنا في الظروف دي ما نتفرجش على حاجة، وهو داير على كل البرامج. حاجة غريبة جداً”.

وأشار حبيب الى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي تعرّضت للانتقاد بسبب تصريحاتها عن الراحل، لم تقصد الإساءة إليه، بل بادرت بكرمها المعتاد بتكريم محمد رحيم. وأضاف: “هي كرّمته وافتخرت بشغله معاها، وطلبت من آلاف الحضور وملايين المشاهدين قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة، كلنا عملنا كده لأنها فكّرتنا”… مؤكداً أن الهجوم عليها هو بسبب زلّة لسان لم تكن مقصودة، خاصةً أنها اعتذرت عنها في وقتها.

وسأل حسام حبيب مباشرةً شقيق رحيم حول ظهوره الإعلامي المكثّف بعد وفاة شقيقه، قائلاً: “عاوز أسألك سؤال، حضرتك طلعت في كام برنامج وكام مداخلة من ساعة الوفاة؟ وهل كانت مدفوعة الأجر أم لا؟”.

وأكمل بنبرة ساخرةً: “وأخيراً، ممكن نشوف شهادة الدكتوراه؟”… واختتم حديثه بأن الإجابة عن هذه الأسئلة اختيارية، لكنه ألمح الى أن الصمت قد يفتح المجال أمام التأويلات.

يُشار الى الموسيقار والملحن محمد رحيم رحل عن عالمنا في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وحضر جنازته كلٌ من: محمد منير وتامر حسني ومصطفى قمر وحميد الشاعري ومحسن جابر ومحمد حماقي والمخرج ياسر سامي والموزّع أحمد عادل والشاعر هاني الصغير ومصطفى كامل وحلمي عبد الباقي وجنّات ولقاء سويدان والمخرج ماندو العدل والشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع توما وأحمد زاهر.