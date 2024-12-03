ريهام عبد الغفور تحيي ذكرى رحيل والدها: ظهري اتكسر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:06 مساءً - بكلمات وجمل مؤثرة كشفت عن الحزن الدفين بداخلها، حرصت النجمة ريهام عبد الغفور على توجيه رسالة لوالدها الفنان أشرف عبد الغفور، بمناسبة ذكرى رحيله التي تحل اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر.

في ذكرى رحيله: ريهام عبد الغفور توجه رسالة لوالدها أشرف عبد الغفور

وشاركت ريهام عبد الغفور متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صورة جمعتهما، وعلقت بالقول: "زي النهاردة فهمت معني كلمة ظهري إتكسر فهمت معني كلمة خوف، فهمت يعني ايه الواحد يكبر فجأة فهمت كلمة الحياة مبقاش ليا طعم.. فهمت كلمة مش حاسه بأمان فهمت الوجع". وتابعت: "كل يوم يا أبويا بتأكد إن الخسارة كبيرة اوي وغير محتمله، كل يوم بستناك ترجع عشان احكيلك، بحبك يا أحن وأطيب وأكرم وأعظم أب".

واختتمت "ريهام" رسالتها قائلة: "وحشتني اوي يا حبيبي ووحشني اوي إحساسي وانت جنبي ربنا يسعدك في الجنة يارب، أسألكم الفاتحة والدعاء".

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ريهام عبد الغفور تشارك في رمضان 2025 بـ ظلم المصطبة

تجتمع ريهام عبد الغفور مع إياد نصار سوياً في مسلسل "ظُلم المصطبة" من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعدما تعاونا سوياً في أكثر من عمل وشكلا ثنائية ناجحة، حيث قدما مسلسل "وش وظهر" عام 2020 من 10 حلقات على منصة شاهد، وكذلك تعاونا في مسلسل "حارة اليهود" عام 2015، ومسلسل "أفراح القبة" عام 2016.

و يناقش مسلسل "ظلم المصطبة" العادات الظالمة والأعراف التى يحكم بها في الأرياف والأقاليم، والبعيدة عن القانون والشرع فى إطار اجتماعى مليء بالحكايات المشوقة.

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