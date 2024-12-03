الأميرة تشارلين والأمير ألبرت أول أفراد العائلات المالكة إصداراً لبطاقة الكريسماس

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:06 مساءً - مع نهاية كل عام ينتظر الجمهور الملكي والشعوب من ملوكهم وأمرائهم التهنئة بمناسبة الكريسماس من خلال إصدار بطاقات التهنئة المتعارف عليها بين العائلات الملكية حول العالم، وقد كانت إمارة موناكو أول من أصدرت تلك البطاقة وشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بطاقة الكريسماس من الأميرة تشارلين والأمير ألبرت

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مع بداية شهر ديسمبر، تبدأ العائلات المالكة استعدادها لتوديع عام واستقبال عام جديد، أيضاً تستعد للاحتفال بالكريسماس، ويكون أول فعاليات احتفالهم هو إرسال بطاقة المعايدة الخاصة بالمناسبة. وقد كشفت الأميرة تشارلين والأمير ألبرت من موناكو عن الصورة العائلية لبطاقة التهنئة السنوية الخاصة بعطلتهم، والتي تضم الزوجين الملكيين وطفليهما التوأم؛ الأمير جاك والأميرة غابرييلا. وقد تمت مشاركة الصورة من خلال الحساب الرسمي لقصر موناكو الملكي على إنستغرام، وكتب القصر في التعليق: "يسعد قصر الأمير أن يشارك معكم صورة بطاقة التهنئة الخاصة بعائلة الأمير".

بطاقة التهنئة بالكريسماس للعام الماضي

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بمقارنة بطاقة تهنئة هذا العام بالعام الماضي، نجد عددًا من الاختلافات، أهمها المظهر العصري الذي اعتمدته الأسرة الحاكمة هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، إذ كان 2023 يحمل طابعاً رسمياً بارتداء الأميرة تشارلين وابنتها الأميرة غابريلا فستان مخملي لكلٍ منهما، بينما اعتمد الأمير ألبرت وابنه الأمير جاك بدلة رسمية.

هذا العام أيضاً، بدت ملامح التوأم جاك وغابريلا تختلف عن العام الماضي، فنجد غابريلا شعرها أكثر طولاً، وتبدو ملامح بداية مرحلة المراهقة عليها وشقيقها.

وقد حملت بطاقة تهنئة العام الماضي كلمات تحتوي على نص باللغات الفرنسية والإنجليزية مكتوب فيها: "نتمنى أن يجلب موسم العطلات هذا كل السعادة لكم ولأحبائكم. كريسماس سعيد وسنة جديدة سعيدة 2024".

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العائلة المالكة الهولندية تستقبل شجرة الكريسماس

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دخلت العائلة المالكة الهولندية في روح الكريسماس هذا الأسبوع، حيث تم وضع شجرة كريسماس ضخمة في ساحة قصر Huis ten Bosch في لاهاي. وشارك أفراد العائلة المالكة الهولندية أن الشجرة تحتوي على أكثر من 400 مصباح LED.

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كما أصدر ملك وملكة هولندا الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما صور من جلسة التصوير الشتوية السنوية، وهو تقليد عطلة آخر للعائلة. وانضمت إليهما بناتهما الثلاث، الأميرة كاثرينا أماليا والأميرة أليكسيا والأميرة أريان، بالإضافة إلى جرو العائلة، مامبو.

كيت ميدلتون تستعد لاستضافة حفل الكريسماس

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للعام الرابع على التوالي، تواصل كيت ميدلتون تقليدها السنوي الذي بدأته عام 2021 للاحتفال بالكريسماس، بحفل Together at Christmas محاطة بزوجها وأبنائهما الثلاثة، عائلتها، أفراد العائلة المالكة، وشرائح عدة من المجتمع البريطاني، في خطوة من بين عدة تعود بها أميرة ويلز لدورها الملكي وواجباتها العامة. ستستضيف أميرة ويلز حفل الترانيم السنوي المعروف باسم حفل Together at Christmas في دير وستمنستر في لندن يوم الجمعة 6 ديسمبر، وفقاً لقصر كنسينغتون، وهو الاحتفال بالكريسماس.

سيحضر الأمير ويليام إلى جانب أعضاء آخرين من العائلة المالكة، على الرغم من عدم تأكيد حضور أطفال الزوجين الثلاثة الأمير جورج، 11 عاماً، الأميرة تشارلوت، 9 أعوام، والأمير لويس، 6 أعوام، حتى اليوم.

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