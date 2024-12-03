تامر حسني يدافع عن شيرين عبد الوهاب وشقيق محمد رحيم: اعرفوا القصة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:06 مساءً - حرص الفنان تامر حسني على تقديم الدعم والمساندة للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تعرضها لموجة حادة من الانتقادات ساهمت في تصدر اسمها لترند منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ارتباكها أثناء دعوة جمهور حفلها الآخير الذي أحيته بالكويت لقراءة الفاتحة للملحن الراحل محمد رحيم حيث استبدلت عبارة صدقة جارية بسيئة جارية.

تامر حسني عن واقعة شيرين عبد الوهاب بحفل الكويت: زلة لسان

كتب تامر حسني منشوراً عبر ستوري حسابه الرسمي على "إنستغرام" أكد من خلاله بأن الخطأ الذي وقعت فيه شيرين عبد الوهاب ماهو إلا زلة لسان وليس أكثر، منوهاً على أنمن أشد محبي الملحن الراحل محمد رحيم وتعرف قيمته الفنية جيداً.

وجاء المنشور الذي كتبه "تامر" كالتالي: "واثق إنها زلة لسان من شيرين لأن شيرين من أكتر الناس اللي بتحب محمد رحيم الله يرحمه ومن أكتر الناس اللي عارفه قيمته لأنها فنانة كبيرة بالإضافه لأنها اعتذرت على المسرح في وقتها ونيتها كانت تكريم وطلبت الفاتحة من الجمهور".

واستغل أيضاً النجم تامر حسني دفاعه عن شيرين عبد الوهاب، ليساند أيضاً الدكتور طاهر شقيق الملحن محمد رحيم، حيث تعرض هو الآخر للنقد بسبب تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلاً عبر وسائل الإعلام، مؤكداً على أن سبب ذلك هى الصدمة التي تعرض لها بسبب رحيل محمد رحيم، والتي جعلت حالته النفسية سيئة للغاية.

وقال تامر حسني في نفس المنشور: "إنما بقى التوتر الشديد والصدمة الكبيرة اللي مستحوذة على الدكتور طاهر أخو رحيم مخليينه في حالة نفسية صعبة جداً ربنا ما يوريها لحد مخليينه مش عارف يفكر بأحسن شكل لفراق أخوه اللي كان كل شيء في حياته... ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

سكرين شوت من الاستوري الخاص بحساب تامر حسني على انستغرام

تامر حسني ينتهي من تصوير فيلم "ري ستارت" وينتظر عرضه

في سياقٍ آخر، انتهى الفنانمؤخراً من تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت"، ويتضمن الفيلم أكثر من أغنية خلال الأحداث، منها أغنية تجمعه بالفنانة هنا الزاهد، التي تتقاسم معه بطولة "ري ستارت"، حيث كشفت مؤخراً في تصريحات تلفزيونية: "أنا بغني في الفيلم عاملين أغنية كده "هزار" كام كلمة، بغني بطريقة أحسن شوية"

فيلم "ري ستارت" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني وهنا الزاهد كل من: باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، وآخرون. ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعدما قدما معاً فيلم "بحبك" الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني

كما انتهى تامر حسني من تسجيل أغنيته الجديدة "الذوق العالي" والتي يتعاون فيها مع الكينج محمد منير، وهي الأغنية التي ينتظرها كل جمهورهما ومحبيهما خلال الأيام المقبلة، وهي من ألحان محمد رحيم، وتأليف الشاعر تامر حسين، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

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