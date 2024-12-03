شاهدوا عبادي الجوهر يستقل إحدى رحلات مترو الرياض كأول فنان يقوم بهذه التجربة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:06 مساءً - وصل الفنان عبادي الجوهر العاصمة السعودية بمترو الرياض، وذلك لإحياء حفله يوم الخميس القادم ضمن حفلات موسم الرياض. وكان في استقباله أحمد سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة إيفنتكوم. واستقل الفنان إحدى رحلات المترو على مساراته الثلاثة الجديدة التي بدأت العمل مؤخراً. وقد تفاعل معه جميع الركاب والتقطوا معه الصور وبهذه الخطوة يعد أول فنان سعودي يقوم بهذه التجربة للمترو.

ونشر صالح عيسى المدير الإعلامي لروتانا و عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الفيديو وعلق وكتب: "بطريقة مبتكرة، استقبل الأستاذ أحمد سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة إيفنتكوم، النجم الكبير الفنان عبادي الجوهر، لدى وصوله الرياض، لإحياء حفله يوم الخميس القادم ضمن حفلات موسم الرياض و قد استقلا قطار الرياض عبر محطة المطار، كأول نجم سعودي يقوم بهذه التجربة".

حفل عبادي الجوهر بموسم الرياض

حفلات روتانا على مسرح محمد عبده أرينا

يستعد الفنان عبادي الجوهر لإقامة حفل بعنوان "عبادي وعوده" وستكون ضمن جلسات موسم الرياض بنسخته الخامسة بـ 5 ديسمبر 2024، تنظيم ‫ايفنتكوم والإشراف الفني ‫روتانا.

وتبقى من جدول حفلات روتانا الذي نُشر بداية الموسم الحفلات التالية:

5 ديسمبر عبادي وعوده وهي ليلة للفنان عبادي الجوهر.

6 ديسمبر جلسة للفنان فهد الكبيسي والفنانة أميمة طالب.

20 ديسمبر وهي ليلة للفنان ماجد المهندس.

2 يناير ليلة "الفارس" للفنان راشد الفارس.

9 يناير ليلة للفنان عبد المجيد عبدالله.

31 ليلة كبرى و مفاجأة.

7 فبراير ليلة صادق الشاعر.

25 فبراير ليلة لتكريم الفنان الكويتي الراحل عبد الكريم عبد القادر.

يُذكر أن موسم الرياض افتُتح 12 أكتوبر 2024 بنسخته الخامسة بافتتاح استثنائي وحدث رياضي الأضخم عالمياً في الملاكمة، وبمشاركة مغنين عالميين.



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