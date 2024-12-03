فايز السعيد يحتفل بعيد الاتحاد الـ53 على مسرح “إكس فاكتور”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في الحلقة الخامسة من برنامج “إكس فاكتور” الموسم الثاني على تلفزيون دبي، أطلّ “سفير الألحان” الفنان الإماراتي فايز السعيد بمفاجأة استثنائية للجمهور بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة. السعيد قدم أغنية “زايد وراشد” على مسرح البرنامج، وهي من ألحانه، وكلمات الشاعر الإماراتي الدكتور ذياب بن غانم المزروعي، وتوزيع زيد عادل.

كلمات مؤثرة للاحتفاء بالقادة المؤسسين

بدأ السعيد الأغنية بمقدمة شعرية تحمل معاني الفخر والاعتزاز بمسيرة الاتحاد، جاء فيها:

زايد وراشد للفخر عمّروا دار

يشهد لها التاريخ ويْقول عنها

زايد وراشد وحّدوا شعب واقطار

باحضـان دوله روحهم تحتضنها

وأكد فايز السعيد خلال اللقاء أن الأغنية تعكس مشاعر الفخر بماضي الإمارات، وحاضرها المزدهر، ومستقبلها الطموح. كما سلطت الضوء على الدور المحوري للقادة المؤسسين في ترسيخ قيم الإنسانية والسلام والابتكار، التي جعلت من الإمارات نموذجاً متميزاً على المستوى العالمي.

مشاركة مميزة من راغب علامة

الحلقة تضمنت مفاجآت أخرى، أبرزها مشاركة السوبر ستار اللبناني راغب علامة، الذي قدم أغنية وطنية بعنوان “يا شعب زايد”، من ألحان فايز السعيد وكلمات الشاعر محمد القاسمي، بمشاركة المتسابقين، مما أضفى أجواء احتفالية مميزة على الحلقة.

لجنة التحكيم ودعم المواهب

لجنة التحكيم، التي تضم فايز السعيد، راغب علامة، ورحمة رياض، واصلت دورها في دعم وإرشاد المواهب المتنافسة، مع اختيار كل عضو مجموعة من المتسابقين للإشراف عليهم في المراحل المقبلة.

العروض المباشرة على الأبواب

تتجه الأنظار الآن نحو العروض المباشرة، حيث يتنافس 9 متسابقين تأهلوا إلى هذه المرحلة. العروض ستقام في الفترة من 8 ديسمبر وحتى 12 يناير على مسرح “فستيفال سيتي مول”، بالتعاون مع مهرجان دبي للتسوق في نسخته الثلاثين، مما يضيف طابعاً احتفالياً ومميزاً للمنافسة.

برنامج “إكس فاكتور” في موسمه الثاني يواصل تقديم مفاجآت فنية وثقافية، مع تسليط الضوء على الإبداعات الإماراتية والاحتفاء بالقيم الوطنية.