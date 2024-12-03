شكرا لقرائتكم خبر عن بيرين سات تجتمع مع أبطال العشق الممنوع فى صورة جديدة بعد 16 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر نجوم المسلسل التركى العشق الممنوع "Aşk-ı Memnu"، بعد ما يزيد عن 16 عاما من طرح العمل، الذى حقق نجاحا كبيرا فترة عرضه من عام 2008 حتى 2010، وتصدرت الصور التريند على كثير من مواقع السوشيال ميديا.

بيرين سات تظهر مع أبطال العشق الممنوع

وظهر في الصور الثلاثي بيرين سات وهازل كايا وسلجوق يونتام، الذين قدموا شخصيات سمر ونيهال وعدنان بالتوالى فى العشق الممنوع، وهذا يؤكد العلاقة القوية التي تجمعهم، واجتمعوا من خلال حفل لـ نجم البوب التركي كينان دوجلو زوج بيرين سات، الذي أقيم في تركيا خلال الساعات الماضية على هامش إحدى الفعاليات.



بيرين سات وأبطال العشق الممنوع



بيرين سات مع نجوم العشق الممنوع

"العشق الممنوع" يعد أحد أشهر المسلسلات التركية التي حققت نجاحًا كبيرًا داخل تركيا وخارجها، حيث عُرض لأول مرة عام 2008 وحظي بشهرة عالمية واسعة، وهو مقتبس من رواية تركية كلاسيكية تحمل نفس الاسم للكاتب خالد ضياء، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير حول قصة حب ممنوع تحمل الكثير من التوترات والصراعات العائلية.

وتدور أحداث المسلسل حول عدنان بك، الأرمل الثري الذي يعيش مع أبنائه وابن أخيه مهند "كيفانش تاتليتوغ"، وتتغير حياتهم بعد زواج عدنان من سامر "بيرين سات"، وهي شابة جميلة لديها أسرار وطموحات، وسرعان ما تنشأ قصة حب ممنوعة بين أبطال المسلسل، ما يؤدي إلى سلسلة من الأحداث المأساوية التي تنتهي بطريقة صادمة وغير متوقعة.