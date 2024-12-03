شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين وأمينة وريهام يبدأن تصوير مسلسلاتهن للعرض فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الموسم الرمضانى المقبل منافسة شرسة بين العديد من النجمات فى الدراما التليفزيونية، حيث بدأت النجمات ياسمين عبد العزيز وأمينة خليل وريهام عبد الغفور تصوير مسلسلاتهن، تمهيداً لعرضها في رمضان المقبل 2025، حيث تتنوع أعمالهن بين الدراما والرومانسى والاجتماعى، وخلال السطور التالية نستعرض تفاصيل مسلسل كل منهن على حدة، وهى كالتالى:

ياسمين عبد العزيز

تقدم ياسمين عبد العزيز مسلسل وتقابل حبيب، وهو العمل الذى يجمعها بالمؤلف عمرو محمود ياسين للمرة الثالثة في الدراما التليفزيونية، حيث يشارك في بطولة المسلسل كل من: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، انوشكا، نيكول، حنان سليمان، صلاح عبد الله، ندى موسى، رشوان توفيق، محمود ياسين جنيور، إنجى كيوان، جيهان خيرى، سمر عبد الوهاب، حمدى هيكل، بسنت شوقى، منة عرفة، وإخراج محمد الخبيرى ومن المقرر أن يتم الإعلان عن بعض الأسماء الممثلين الثانويين.

امينة خليل

تقدم أمينة خليل مسلسل بعنوان لام شمسية، ويشارك في بطولته أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، وآخرون، تأليف مريم ناعوم"، إخراج كريم الشناوى، وإنتاج ميديا هب سعد – جوهر.

ريهام عبد الغفور

كما تقدم ريهام عبد الغفور مسلسل ظلم المصطبة مع النجمين فتحى عبد الوهاب وإياد نصار، ظلم المصطبة من تأليف أحمد فوزى صالح وسيناريو وحوار محمد رجاء وإخراج هانى خليفة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد السويسى، أحمد عبد الحميد، وعدد آخر من الفنانين.