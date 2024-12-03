شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى الفاجومى.. سر ذهاب سعاد حسنى بنفسها إلى الإذاعة لتقديم أغنية دولا مين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر ذكرى رحيل شاعر العامية الفجومى أحمد فؤاد نجم، الذى ستظل ذكراه خالدة بأعماله وأشعاره العامية التي لن تنسى، ”الخليج 365” يستعرض قصة أغنية تعتبر من أهم ما كتبه الراحل، بمناسبة انتصار أكتوبر وهى أغنية دولا مين ودولا مين دولا عساكر مصريين.

أغنية "دولا مين ودولا مين" لحنها كمال الطويل وقدمتها الراحلة سعاد حسنى، حيث ذهبت السندريلا عام 1973 إلى الإذاعي وجدي الحكيم وأسمعته الكلمات التي كتبها الشاعر أحمد فؤاد نجم ولحنها الموسيقار كمال الطويل.

السبب في ذهاب سعاد بنفسها هو خوف أحمد نجم من عدم قبول الأغنية في الإذاعة، وقال لوجدي حينها "أنا أرسلت سعاد حسني لأنني لو حضرت سوف ترفض الكلمات، لأنك لا تحبني"، فقال له وجدي الحكيم: "لا أنا بحب الجميع"، وسجلت سعاد حسني الأغنية التي تعتبر من أنجح الأغاني المرتبطة بنصر أكتوبر، وتقول كلمات الأغنية:

دولا مين و دولا مين..دولا عساكر مصريين

دولا مين و دولا دولا مين..دولا ولاد الفلاحين

دولا مين و دولا مين.. دولا عساكر مصريين

دولا مين و دولا دولا مين.. دولا ولاد الفلاحين

دولا الورد الحر البلدى..يصحا يفتح تصحى يا بلدى

دولا الورد الحر البلدى..يصحا يفتح تصحى يا بلدى

دولا خلاصة مصر يا ولدى.. دولا عيون المصريين

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دولا مين و دولا مين..دولا عساكر مصريين

دولا مين و دولا دولا مين..دولا ولاد الفلاحين

دولا القوه و دولا العز..يهدو الغالى مهما يعز

دولا القوه و دولا العز..يهدو الغالى مهما يعز

هز يا دفعه هلالك هز.. وإحنا وراك ملايين جايين

دولا مين و دولا مين..دولا عساكر مصريين

دولا مين و دولا دولا مين..دولا ولاد الفلاحين

دولا اخواتنا و دولا بنينا..دولا الأمل اللى مخلينا

دولا اخوتنا و دولا بنينا..دولا الأمل اللى مخلينا

دولا المجد اللى يعللينا..فوق الجرح نعود سالمين