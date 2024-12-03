شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين يبدأ تصوير مسلسل مذكرات نشال 20 ديسمبر والعرض فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان أحمد أمين التحضيرات والاستعدادات لمسلسله الجديد مذكرات نشال، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج حسام على حيث من المقرر انطلاق التصوير يوم 20 ديسمبر الحالي على أقصى تقدير، إذ انتهى المهندس أحمد عباس من بناء الديكورات الخاصة بالعمل.

ويعود النجم أحمد أمين بـ مذكرات نشال الذى يقدم خلال أحداثه الكوميديا المعتمدة على الفانتازيا، وهى النوعية التى تميز بها أمين خلال الفترة الماضية.

مسلسل مذكرات نشال، مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، ومن بطولة أحمد أمين، ركين سعد، حاتم صلاح، وعبد الرحمن محمد، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين به، والعمل من إخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وقدم أحمد أمين مسلسل الصفارة من 15 حلقة فى دراما رمضان 2023، وشارك فى بطولته طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

ودارت أحداث مسلسل "الصفارة" حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فيها ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجآت غير المتوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.