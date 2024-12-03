شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة صلاح قابيل.. قدم أكثر من 73 فيلمًا ولقب بـ الشرير الشيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان صلاح قابيل والذى يعد من أشهر النجوم في زمن الفن الجميل، حيث توفى في 3 ديسمبر عام 1992، يعد صلاح قابيل أحد أبرز نجوم الشر ولقب بالشرير الشيك، وشارك في العديد من الأفلام السينمائية إذ قدم ما يقرب من 73 فيلمًا في السينما أبرزها زقاق المدق، نحن لا نزرع الشوك، دلال المصرية، وغيرها من الأفلام.

بدأ قابيل عمله بالسينما في عام 1963 وظهر لأول مرة على شاشة السينما في فيلم زقاق المدق ثم انطلق بعدها في مشواره الفني ليقدم ما يقرب من 72 فيلما سينمائيا، من أبرزها، بين القصرين، نحن لا نزرع الشوك، دائرة الانتقام، الراقصة والسياسة، والبرئ، كما شارك في مسلسلات تلفزيونية، منها زينب والعرش، القاهرة والناس، وضمير أبلة حكمت.

توفي في مطلع ديسمبر عام 1992 على إثر أزمة قلبية مفاجئة وأزمة سكر مفاجئة عن عمر يناهز 61 عاماً. ونتيجةً لذلك تم تغيير سيناريو الجزء الخامس والأخير من مسلسل ليالي الحلمية بحذف دور الحاج علاّم السماحي من هذا الجزء باعتباره متوفياً.

ومن أعماله التليفزيونية الشهيرة مسلسل دموع فى عيون وقحة مع النجم الكبير عادل أمام، كما شارك فى بطولة مسلسل بكيزة وزغلول مع النجمة إسعاد يونس وسهير البابلى، والحب وأشياء أخرى، وأفواه وأرانب.