شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيله.. كواليس اختيار شعبان عبد الرحيم لفيلم "مواطن ومخبر وحرامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصادف اليوم ذكرى رحيل المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 3 ديسمبر 2019، فهو الفنان الشعبي الذي اشتهر بأغانيه الخارجة عن المألوف، واستطاع أن يخلق حالة خاصة به طوال مسيرته، فله الكثير من المواقف الكوميدية وما زال يتربع على عرش أكثر المطربين اختلافًا في الموضة والملابس، وبالرغم من شهرته الكبيرة لم ينسَ ماضيه، فدائمًا تحدث بكل فخر عن حياته قبل الشهرة.

ومن ضمن أعماله السينمائية، فيلم "مواطن ومخبر وحرامي"، الذي عرض عام 2001 واستطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في ذلك الوقت، وعن كواليس اختياره للدور، سبق وتحدث المخرج داوود عبد السيد، في أحد اللقاءات التلفزيونية عن الراحل، وقال "كنت وقتها بدور على حد وحد ما رشحهولي وكنا في رمضان قبل العيد وسألت الفنان صلاح عبد الله عنه وقلتله تعرفه ؟ "قلي أعرفه ونده على جرسون قله هات صورة لشعبان عبد الرحيم فجاب كاسيت عليه صورته ولما شفت شكله بالقبعة قلت كويس ده في حد ذاته فكرة، مبينا أن وجود شعبان عبد الرحيم جعل الفيلم يكتمل بالاغاني التي صممت له أكملت شكل الاستايل".

وفي تصريح سابق للراحل شعبان عبد الرحيم، كشف شعبولا رأيه فى أغانى المهرجانات الأكثر رواجا فى الفترة الأخيرة، وهو الفنان الذى اشتهر بأداء لون غنائى موحد، اعتمد فيه على لحن ثابت وملابس مبهرجة متعددة الألوان إذ قال: "أى حاجة وأى كلام".

"العيال بتوع المهرجانات بيشربوا إستروكس وفودو.. وبيقلعوا وفى إيديهم السنج.. ولو كشفنا عليهم هنلاقى عليهم قضايا"، هكذا وصف شعبان مطربى المهرجانات فى تصريح سابق لليوم السابع، مضيفا: "العيال دى بتقول يا إما نجيب توك توك أو نعمل مهرجان.. يجيب التوك التوك ما ينجحش يقوم عامل مهرجان ويتخانق مع أهله عشان ياخد فلوس يغنى بيها".