شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو تصوير الأفلام العالمية بمصر فى جولة باليوم السابع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

زار الدكتور هانى أبو الحسن سلام مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي للتعاون الدولي، وأحمد سامى بدوى مدير عام لجنة مصر للأفلام، الخليج 365، وذلك لعقد ندوة صحفية حول تصوير الأفلام العالمية في مصر بحضور عدد من نقاد السينما.

استقبل الدكتور هاني أبو الحسن وأحمد سامي بدوي رئيس تحرير الخليج 365 الكاتبة الصحفية علا الشافعي، وشهد الجولة زيارة نقاد السينما المشاركين في الندوة، صفاء الليثي وزين خيري ورامي المتولي ومحمد نبيل.



أحمد سامى بدوى



أحمد سامي بدوي



استوديو الخليج 365



جانب من الزيارة



هانى أبو الحسن سلام وأحمد سامى بدوى مع علا الشافعي في استوديو الخليج 365



هانى أبو الحسن سلام وأحمد سامى بدوى مع علا الشافعي رئيس التحرير



هانى أبو الحسن سلام وأحمد سامى بدوى مع علا الشافعي رئيس التحرير



هانى أبو الحسن سلام وأحمد سامى بدوى مع علا الشافعي رئيس التحرير



هانى أبو الحسن سلام وأحمد سامى بدوى وحسن مجدي



هانى أبو الحسن سلام وأحمد سامى بدوى وعلا الشافعي رئيس التحرير

وكانت مدينة الإنتاج الاعلامي قد فتحت أفقًا جديدًا بتسهيل تصوير الأفلام الأجنبية في مصر، وشهدت لجنة مصر للأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي تصوير العديد من الأعمال منها الفيلم القيرغيزستاني "الجنة تحت أقدام الأمهات" من إخراج Ruslan Akun وإنتاج دولة قيرغيزستان وتنفيذ إنتاج شركة الإنتاج المصرية "أكشن استديوز" للإنتاج الفني، وتم تصوير جزء كبير منه بمناطق التصوير المفتوحة بالمدينة بأحياء زفتى، والريفى، ومنطقة الحزام الأخضر إلى جانب شوارع المدينة، واستكمل القائمون على الفيلم تصوير المشاهد فى عدد من الدول المختلفة ما بين قيرغيزستان، وكازاخستان وأوزبكستان، وتركيا، وغيرها.

ومن جديد جهود لجنة مصر للأفلام EFC التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي كللت بالنجاح من خلال قدرتها على الدعم الكامل لتصوير فيلم Fountain of Youth للمخرج العالمى جاى ريتشى والذي انتهب من تصوير مشاهد الفيلم فى مصر، وهو العمل الذى تم تصوير عدد كبير من مشاهده فى مصر خاصة بعدما فتحت مصر ذراعيها بتسهيلات كبيرة لمنح صناع السينما العالمية كل ما يلزمهم لتصوير الأعمال الأجنبية فى مصر بسهولة ويسر.