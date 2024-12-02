شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا ميخائيل: كاستنج تجربة مختلفة أظهرت مواهب كنا فاكرينها هتفضل مدفونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الممثلة الشابة ماريا ميخائيل عن سعادتها بتجربة برنامج "كاستنج" واختيارها ضمن فريق عمل مسلسل "ساعته وتاريخه" المقرر عرضه على قناة DMC يوم الخميس 5 ديسمبر الجارى.

وقالت ماريا ميخائيل، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "كاستنج كانت تجربة مختلفة تماما ووأظهرت مواهب كنا فاكرين إنها هتفضل مدفونة وتطلع للنور".

وأضافت ماريا ميخائيل: "أستاذ عمرو سلامة وأستاذة مروة جبريل كانوا بيدعموا حتى الناس اللى خرجت وكانوا شايفين في كل شخص فينا حتة منورة وبيساعدوه إنها تظهر بشكل أكبر، وبيعرفوا يخلوا كل واحد نجم في حتته، فكانوا دايما داعمين وبيشجعونا حتى في وقت تصور مسلسل ساعته وتاريخه".

"ساعته وتاريخه" يُعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء، ويقدمه مواهب ونجوم برنامج "كاستنج"، الذي تعرضه قناة "dmc"، فيما يدور المسلسل في إطار من التشويق حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

ويعد برنامج "كاستنج" الذي تعرضه "dmc" أحدث إنتاجات United Studios ويعرض كل خميس وجمعة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويهدف إلى اختيار 13 ممثلًا جديدًا لمنحهم الفرصة للظهور في أدوار البطولة في مسلسل تليفزيوني جديد من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، فيما يشرف على الاختيار وإخراج وكتابة المسلسل عمرو سلامة.