شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يفاجئ جمهوره بأحدث أغنياته "جوانا حنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ الكابو حميد الشاعري جمهوره بطرح أغنية جديدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" تحمل اسم "جوانا حنين"، وذلك بالتزامن مع احتفالات الجمهور بعيد ميلاده.

الأغنية التي حملت عنوانًا مليئًا بالحنين إلى الماضي هي من كلمات هيثم نبيل وكريم سامي، وغناء، وألحان، وتوزيع حميد الشاعري نفسه.

الأغنية لاقت إشادات واسعة من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم بالكلمات والألحان، وطالبوا حميد الشاعري بمزيد من الإصدارات الجديدة.

وتقول كلمات الأغنية الجديدة

تتميز الأغنية الجديدة بروح الحنين للماضي ولم شمل الأصدقاء والعائلة، وهو ما يظهر جليًا في كلماتها:

مين جواه مش باني مكان

يهرب ليه ويروح لزمان

لسنين وحشاه

شاف فيها حياة وأمان

ضحكة ما بين أصحاب وهزار

حب قديم بيقيد النار

حلم وعشناه

ومشينا معاه مشوار

يا سنين جوانا حنين لأجمل أيام

ولناس غاليين

فاكرين دايمًا فاكرين

لو غابوا سنين دايمًا عايشين