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استضافت أكاديمية الفنون، داخل قاعة مختار عبد الجواد للفنون التشكيلية فنون، معرضًا فنيًا تشكيليًا بعنوان "نغمات لونيه" تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس الاكاديمية، مواكبة لليوم العالمى لذوى الإعاقة وذلك فى إطار حرص قطاعات وزارة الثقافة على المشاركة فى الاحتفالات الخاصة باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة.

ويضم معرض "نغمات لونية" 40 لوحة فنية متنوعة الخامات والمساحات من إبداع وإنتاج ذوى الهمم بالإضافة لمشاركة فنانين تشكيلين بأعمال متميزة دعما لهم، وتضمن حفل الافتتاح بعض الفقرات الفنية حيث القى ابراهيم نيانغ الرئيس السابق للرابطة الوطنية للطلاب السنغاليين بمصر قصيدة بعنوان "خريطة السلام" كما قدم الطفل عمر أيمن من ذوى الهمم فقرة غنائية متميزة حازت على إعجاب الحضور.

وصرحت غادة جبارة "بأنه يسعد الأكاديمية أن تستضيف هذا الحدث المهم لأبنائنا من ذوى الهمم تقديرًا لجهودهم فى الرسم والتشكيل مضيفة أن جدران قاعة مختار عبد الجواد للفنون التشكيلية قد تزينت بكم رائع من أعمال أبنائنا المبدعين.

وأكدت جبارة أن هذه الأعمال قد عكست مواهب فنية متميزة وأضافت أن المعرض يؤكد تعزيز الثقة فى ذوى الإعاقة ويقدم نوعا من أنواع الدعم المعنوى لأسرهم وينقل للمجتمع نماذج إيجابية استطاعت أن تتحدى الظروف وأن يطلقوا العنان لمواهبهم.



أكاديمية الفنون تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة



الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة



أكاديمية الفنون تحتفل باليوم العالمى لذوى الاعاقة



غادة جبارة من شباب ذوى الهمم



غادة جبارة من شباب ذوى الهمم



أكاديمية الفنون تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاعاقة



أكاديمية الفنون تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاعاقة