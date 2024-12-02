شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة فيلم Wicked تدين "التعليقات المؤذية" بسبب إعاقتها.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت الممثلة الشابة ماريسا بود أحدى بطلات فيلم Wicked إن رد الفعل تجاه شخصيتها العاجزة على مواقع التواضل الأجتماعى كان "مقززًا ومضرًا"، حيث لجأت بود، التي تستخدم كرسيًا متحركًا في الحياة الواقعية وفي الفيلم، إلى حسابها على موقع التواصل الأجتماعى لمعالجة الكراهية الموجهة إلى شخصيتها Nessarose.

وصرحت بود قائلة: "من المقبول تمامًا عدم الإعجاب بشخصية خيالية، إلا أن التعليقات كانت مؤذية للغاية، وسأعترف بتحيزي بالطريقة التي أشعر بها تجاه Nessa بمشاعر مختلفة كثيرًا عن الكثير منكم، وهذا أمر جيد، وأعتقد أنها شخصية معقدة بشكل مختلف، وهذا هو جمال الفن".

وتابعت بود قائلة: "لن يكون Wicked وهذه الشخصيات والفيلم على ما كان عليه إذا لم تكن هناك آراء مختلفة حول الشخصيات ومن هو الشرير حقًا أم لا، ووعدم الإعجاب Nessarose نفسها أمر جيد، لأنها خيالية، وشخصية غير جادة على الإطلاق، ولا تمانع النكات السخيفة والحمقاء وغير المؤذية، لكن التعليقات "العدوانية" حول إعاقة الشخصية كانت "غير مريحة"".

وأكدت بود قائلة: "الإعاقة ليست خيالية، في نهاية الأمر، أنا، ماريسا، الشخص الذي لا يزال عاجزا وعلى كرسي متحرك، وبالتالي، فهي ببساطة ثمرة منخفضة معلقة يشعر الكثير منكم بالراحة في تناولها، قبل أن يتم اختياري للتمثيل في فيلم Wicked، تلقيت تعليقات، بصفتي ماريسا، وليس نيسا، مثل "دافع عن نفسك"، "أعتقد أنك لا تستطيعين تحمله"، وما إلى ذلك، وهذه التعليقات ليست حقيقية، وعندما يتم قول النكات من قبل غرباء غير معاقين مع نكتة مفادها عدم القدرة على المشي، فإن الأمر يشبه الضحك عليهم بدلاً من الضحك معهم".

وأضافت بود، التي كانت أول مستخدمة لكرسي متحرك في تاريخ Wicked تلعب دور Nessarose: "هذا يتجاوزني كثيرًا، فقط لتجاهل التعليقات على الإنترنت، هذه التعليقات لا توجد من فراغ، التعليقات العدوانية التي تريد التسبب في الأذى ودفع نيسا خارج كرسيها المتحرك، أو أنها تستحق إعاقتها، هي تعليقات مقززة ومؤذية سمعهما أشخاص عاجزون حقيقيون، بما في ذلك أنا".

وأنهيت بود حديثها قائلة: "أخيرًا، أود أن أقول إن أحد الموضوعات الرئيسية في Wicked هو القدرة على الاستماع وفهم بعضنا البعض، وآمل أن يكون هذا شيئًا يمكن للكثير منكم ممارسته أكثر".