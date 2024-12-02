جوني ديب يثير الجدل مجددًا: شائعات علاقة عاطفية مع مؤثرة إسبانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال علاقات الممثل الأميركي جوني ديب العاطفية محط أنظار الجميع، فبعد شائعات علاقته بمحاميته جويل ريتش أخيراً، دارت تكهنات جديدة حول علاقة حب تجمعه بمؤثرة إسبانية مشهورة، تُدعى جيس مارتينيز بورديو. جيس مارتينيز بورديو مؤثرة إسبانية تعمل في صناعة السينما، وتنتمي إلى عائلة رفيعة المستوى في إسبانيا. وقد أصبحت العلاقة بينها وبين ديب محطّ اهتمام بسبب الدلائل التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتُبيّن وجودهما في الموقع الجغرافي نفسه.

ونشرت مارتينيز أخيراً مقطع فيديو لتهنئة ديب بعيد ميلاده عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، مما زاد من الشائعات حول وجود علاقة حب محتملة بينهما. ومن الدلائل التي حصل عليها الجمهور متابعة إحدى صديقات ديب المقربات المؤثرةَ الإسبانية على إنستغرام، بالإضافة إلى تواجد ديب ومارتينيز في نفس الأماكن في أوقات متقاربة. مع ذلك، نفى ممثلٌ عن ديب وجود أيّ علاقة عاطفية بين الاثنين، إذ قال إن المؤثرة لم ترافق الممثل خلال الرحلات، ولا يوجد سوى علاقة صداقة بينهما.

يُذكر أن المحامية كاميل فاسكيز، التي أمضت أربع سنوات في العمل على قضية ديب ضد أمبر هيرد، سبق لها أن أكّدت في وقت سابق أيضاً أن الشائعات التي انتشرت عام 2022 عن وجود علاقة عاطفية تجمعها بديب “لا أساس لها من الصحة”. وقالت فاسكيز (40 عاماً)، عندما سُئلت عن مواعدة نجم فيلم “قراصنة الكاريبي” (Pirates of the Caribbean): “لن أفعل ذلك أبداً. دعوني أسجّل هنا. لم أواعد جوني ديب أبداً، ولن أواعد جوني ديب أبداً. أعتقد أنه شخص محبوب… لكنه ليس نوعي المفضل”.