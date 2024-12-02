إلتون جون يصارح الجمهور في لندن: فقدت بصري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صارح المغني البريطاني إلتون جون الجمهور في مسرح في العاصمة لندن بأنه فقد بصره بسبب معاناته من مشكلات صحية.

وحضر النجم، وهو أحد أكثر من حققت ألبوماتهم وأعمالهم مبيعات على الإطلاق، العرض الأول لمسرحية غنائية جديدة في ويست إند في لندن الأحد لكنه قال إنه لا يستطيع مشاهدة الأداء.

وقال إلتون جون (77 عاما) للجمهور “كما يعلم بعضكم.. عانيت من مشكلات والآن فقدت بصري. لم أتمكن من مشاهدة العرض لكنني استمتعت به”، وذلك وفقا لما نقلته عنه صحيفة ديلي ميل.

وأعلن نجم فيلمي (تيني دانسر) و(روكيت مان) في الأشهر القليلة الماضية أنه يعاني من التهاب أفقده البصر في العين اليمنى وأن اليسرى “ليست في أفضل حال”، مما يعني أنه لم يعد قادرا على القراءة أو مشاهدة أي شيء. ويعرض ذلك قدرته على تسجيل أي ألبومات وموسيقى جديدة في المستقبل للخطر.

وسار جون على السجادة الحمراء الأحد لحضور العرض الأول للمسرحية الغنائية (ذا ديفل ويرز برادا)، المستوحاة من رواية حققت أعلى مبيعات وقت صدورها، والتي شارك فيها بالتوزيع الموسيقي.

وقال “من الصعب بالنسبة لي أن أرى ذلك ولكنني أحب أن أسمعه وبدا جيدا الليلة”.

وصعد إلتون جون للشهرة والأضواء في بداية السبعينيات ومنذ ذلك الحين أصدر أعمالا بارزة أبقته محل الأنظار مثل أغنية (كاندل إن ذا ويند) أو “شمعة في مهب الريح”.

وقام إلتون جون بجولة موسيقية أخيرة بين عامي 2018 و2023 وقرر بعدها صب التركيز على أسرته.