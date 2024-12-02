بعد زلة اللسان.. رسالة من شيرين عبد الوهاب لجمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تعليقها الأول على نجاح حفلها، نشرت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي رسالة صوتية عبّرت فيها عن سعادتها بالدعم المستمر الذي تلقاه من جمهورها في مصر والدول العربية، والذي يُعدّ السر وراء تحدّيها لكل الظروف التي واجهتها أخيراً، وتصدّر ألبومها الأخير مؤشرات البحث على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت شيرين في رسالتها الصوتية عن سعادتها بنجاح حفلها الأخير في الكويت قائلةً: “فرحة الوطن العربي برجوعي دبّت في عمري وحياتي وقلبي كلها روح جديدة… شكراً لبلدي ولصحافة بلدي، شكراً للكويت ولصحافة الكويت، شكراً لكل الوطن العربي أهلي وناسي وحبايبي… أنا بيكم وعشانكم هفضل واقفة على رجليّ بعد حب ربنا وتوفيقه لي علشان دعاكم… ألف شكر”.

كما شكرت شيرين عبد الوهاب كل مَن ساهم في خروج الحفل بأفضل صورة، ومنهم مدير أعمالها إيهاب يحيى، ورفيق مشوارها الفني تامر عبد المنعم، ومنظّم الحفل في الكويت حسين موسى، ومدير الإضاءة العالمي حاتم الخولي، ومهندسو الصوت: أحمد عبد القادر وعمرو خيري وتامر الزؤيبي.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أحيت حفلاً استثنائياً في الكويت، وُصف بـ”عودة نبض مصر”، وقد حضره حشد جماهيري من مختلف الجنسيات العربية، إضافة الى ابنتيها وصنّاع ألبومها الأخير: بهاء الدين محمد، تامر حسين، عزيز الشافعي، توما ومدين.