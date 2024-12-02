هيفاء وهبي تأسر القلوب: لوك جديد وإطلالة براقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها على تطبيق “إنستغرام” بظهورها بـ”لوك” جديد يبرز جمالها، في إطلالة تضج أنوثةً وجاذبية.

واستقبلت هيفاء وهبي شهر كانون الأول/ديسمبر، بطريقة استعراضية متجدّدة، حيث أطلّت هيفاء في مقطع مصور بفستان يحمل الطابع الاستعراضي باللون الفضّي، ويتّسم بصيحة الترتر التي زيّنت كامل الإطلالة وبدت متلألئة كالكرة الزجاجية التي تزيّن السهرات والحفلات.

واختارت هيفاء الاحتفال بشهر الأعياد بفستان أنيق من حبيبات الكريستال العريضة اللامعة (الباييت) باللون الفضّي البرّاق، وجاء بدون أكمام وبتصميم ضيق من الأعلى لينسدل ويبرز رشاقتها، ليتّسع عند القدمين مع ذيل واسع يمتد خلفها. وأكملت إطلالتها بصيحة القفازات العالية باللون الأبيض والمزيّنة بحبيبات كريستالية أضافت المزيد من الأناقة والفخامة إلى مظهرها النهائي. ولم تتكلّف إضافة أيٍ من المجوهرات إلى إطلالتها الفخمة.

ومن الناحية الجمالية، غيّرت هيفاء تسريحتها وأطلّت بقصّة جديدة لشعرها البنّي منحتها المزيد من الحيوية والشباب، واعتمدت على الغرّة الأمامية البارزة، وصفّفت شعرها متوسط الطول بحركة “ويفي” متدرّجة، منحتها جمالية خاصة، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم يناسب الأجواء الاحتفالية، ويرتكز على اللونين الفضّي والأسود مع أحمر شفاه نيود يبرز جمالها الطبيعي وملامحها الجذّابة.

وكانت هيفاء وهبي قد أعلنت عن إحيائها حفل رأس السنة 2025 في أحد الفنادق الكبرى في دبي، ونشرت عبر “إنستغرام” برومو خاصاً بالحفلة، وكتبت في رسالة لجمهورها: “هكون معكم لنستقبل عام جديد بحفل رأس السنة في دبي”.

كما تستعد هيفاء وهبي لخوض السباق الرمضاني 2025، وذلك بعد غياب لثلاثة مواسم عن شاشة رمضان، حيث تعاقدت على مسلسل جديد يحمل اسماً مبدئياً هو “دهب”، وينتمي إلى نوعية المسلسلات التشويقية، وسيتم تصويره في دول عدة، منها: مصر وقبرص ولندن وبيروت، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر عبد المنعم، وإخراج مرقس عادل.