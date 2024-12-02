“رفيق النجاحات البطل”.. عمر صباغ يتوّج نجاح ألبوم أميمة طالب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثبت الموزع الموسيقي العبقري عمر صبّاغ مرة أخرى قدرته الفريدة على تقديم أعمال موسيقية متجددة ومبتكرة، وذلك من خلال توليه توزيع 8 أغنيات من ألبوم الفنانة أميمة طالب الجديد الذي يحمل عنوان “الساعة كم” ويضم 11 أغنية.

الأغنيات التي وزعها صبّاغ حققت نجاحًا كبيرًا وأصداءً إيجابية، حيث سجلت نسب مشاهدة مرتفعة جدًا على قناة روتانا الرسمية على منصة يوتيوب. هذا الإنجاز يعكس التميز الموسيقي الذي يتمتع به صبّاغ والطابع المتنوع الذي أضافه للألبوم.

وفي تعليق له عبر منصات التواصل الاجتماعي، نشر صبّاغ مقاطع من الأغنيات الموزعة وأرفقها برسالة قال فيها:

“للأغنية الخليجية الحصة الكبيرة هالفترة.. 8 أغنيات بتجمعني بالنجمة والصديقة أميمة طالب بألبومها الجديد الساعة كم”.

الفنانة أميمة طالب ردّت على تعليق صبّاغ، معبرة عن امتنانها للعمل معه ومدى تأثيره الإيجابي على ألبومها، قائلةً:

“وهذا يا حبايب القلب رفيق النجاحات، الموزع الموسيقي البطل الأستاذ عمر الصباغ، كان له النصيب الأسد في الألبوم، وأثبت من خلاله طريقته العبقرية في التنوع والتجديد. عطى كل أغنية لونها وحقها. مبهر دائمًا وأنا تشرفت بالعمل معه وكلمة شكراً قليلة في حقه”.

ليقوم بدوره صبّاغ بالرد على كلماتها، معبرًا عن إعجابه بذكائها الفني وموهبتها، حيث قال: “فنانة ذكية واستثنائية بكل شي.. نجاحاتنا مع بعض كتيرة والكتير قليل لنجمة متلك. إنشالله دايمًا من قدّم الأحلى اللّي بيليق بالمحبين وجمهورك الذواق. مبروك كبيرة إلك ولكل الزملاء وفريق العمل”.

هذا التفاعل يعكس عمق العلاقة المهنية والإنسانية التي تجمع بين أميمة طالب وعمر صبّاغ، ويبرز روح التعاون المثمر التي تؤدي إلى نجاحات فنية لافتة. الألبوم “الساعة كم” يبدو أنه سيكون محطة بارزة في مسيرة الفنانة أميمة طالب، لا سيما مع البصمة الإبداعية الواضحة لعمر صبّاغ.