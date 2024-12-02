أول تعليق للإعلامية ريهام عياد بعد الاحتفال بزواجها.. هذا ما قالته

أول تعليق للإعلامية ريهام عياد بعد الاحتفال بزواجها

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برنامج ريهام عياد "القصة وما فيها"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:20 مساءً - احتفلت الإعلاميةمساء أمس الأحد 1 من ديسمبر، برجوعها لزوجها بعد أشهر من انفصالهما، في حفل زفاف حضره عدد كبير من الإعلاميين ونجوم الفن، الذي أُقيم في منطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.في أول تعليقٍ لها بعد احتفالها برجوعها لزوجها في حفل زفاف كبير، قالت الإعلاميةمن خلال نشر مجموعة صور لها من حفل الزفاف مع زوجها بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام": "فرحة رجوعي لأبو بناتي.. ماكنش ينفع أكمل عمري من غيره".وقد أحيا الحفل عدد من المطربين أبرزهم مصطفى قمر، عصام كاريكا، ومحمد شاهين، كما حرص على الحضور عدد من الإعلاميين أبرزهم سناء منصور، سالي شاهين، دعاء فاروق، سهير جودة، شيماء السباعي، وأحمد عبدون، الفنان محمد العمروسي، مي فاروق، الفنانة زينة منصور، وآخرون. وقد عقد القران الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، بحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.تقدم الإعلاميةبرنامج "القصة وما فيها"، عبر قناتها الشخصية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتتناول فيه كواليس وأسرار أبرز القضايا والمواضيع. كما انضمت مؤخراً إلى مشروع "بودكاست المتحدة" الذي تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث ستقدم العديد من البرامج المتنوعة بمشاركة عدد من الإعلاميين والمؤثرين.يمكنكم متابعة مصطفى قمر يكشف تأثره بمايكل جاكسون ويرفض المشاركة في حفلات التسعينات لهذا السبب!

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