بعد مرور حوالي 6 أشهر على عرضه.. رقم قياسي جديد يحققه فيلم ولاد رزق 3

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:20 مساءً - على الرغم من مرور حوالي 6 أشهر على طرح فيلم "ولاد رزق 3 – القاضية"، يواصل الفيلم تحقيق أرقام قياسية في الإيرادات على مستوى السينمات السعودية.

رقم قياسي جديد يحققه فيلم ولاد رزق 3

كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنمتربع على عرش قائمة الأفلام الأعلى تحقيقاً للإيرادات في السينمات السعودية.

ونشر آل الشيخ صورة تضم أسماء الأفلام والأرقام التي حققتها وعدد أسابيع عرضها، وعلق على الصورة قائلاً: "ولاد رزق الأعلى إيراداً في سينمات السعودية، ويكسر رقمين وراء بعض ليتربع في القمة، مبروك لصناع الفيلم، وأتمنى أن ينعكس ذلك على التنافس الفترة القادمة لمصلحة الإنتاج العربي، انتظروا خلال شهرين الإعلان عن الدفعة الثانية من أفلام صندوق بيج تايم".

يُذكر أن سلسلة "ولاد رزق" قد حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً خلال ثلاثة الأجزاء التي تم عرضها على مدار 9 السنوات الماضية، حيث عُرض الجزء الأول عام 2015، والثاني عام 2019 والثالث الذي تم عرضه هذا العام وحقق إيرادات قياسية تخطت 260 مليون جنيه داخل مصر، وبدأ الحديث عن تقديم جزء رابع خاصةً بعدما أعلن صناع الفيلم عن النية في عمل سلسلة أجزاء جديدة من الفيلم.

فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية"

تدور أحداث، الذي يأتي تحت عنوان: "القاضية"، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليُلقي بظلاله على ""؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ

الفيلم من بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، أحمد فهمي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films،Film Square وG creations، وتوزيع خارجي من Orient Films وSela Studios، بالإضافة إلى دعم من الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض.

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