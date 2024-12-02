نرمين محسن توقع عقد إدارة أعمالها مع هذه المحطة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:20 مساءً - وقعت الفنانة نرمين محسن قبل أيام عقد إدارة أعمالها مع محطة mbc، ونشرت عدداً من الصور عبر ستوري الإنستغرام تهاني من متابعيها وأيضاً من الفنانات والفنانين على هذه الخطوة الجديدة لها. وتُعد نرمين من الفنانات السعوديات الشابات اللواتي قدمن العديد من الأعمال خلال مسيرتهن الفنية بدأت ولاقت شهرة بعد مشاركتها في برنامج "واي فاي"، ثم تبعها عدد من المسلسلات والأعمال الفنية.
أبرز أعمال نرمين محسنشاركت نرمين بعدد من الأعمال كان منها المسلسلات "أبو جانتي ملك التاكسي"، "واي فاي 2"، "المجهولة"، "واي فاي 3"، "برنامج فايف جي"، "سقف واحد"، "تذكرة داود"، "مسرحية بنات الأكاديمية"، "أنيسة الونيسة"، "الحب سلطان"، "شبيه الريح"، "سوبر محصل"، "بقايا ألم"، "انكسار الصمت"، "الفصلة"، "واي فاي 4"، "مكان في القلب"، "مستر كاش"، "شد بلد"، "دكتوراة في الحب"، "حريم بو سلطان"، "حارة الشيخ"، و"سناب شاف"، "عوض أبا عن جد"، "صيف بارد"، "دار الزين"، "بدون فلتر"، "يلا نسوق"، "سوق الدماء"، "سريع سريع"، "حالتنا حالة 2"، " أيام العسل"، "العاصوف الجزء الثاني"، "مليار ريال"، "مامجي"، و"حنين".
جديد نرمين محسن فيلمان سينمائيان ومسلسلانتهت الفنانة نرمين محسن من تصوير فيلمين سينمائيين، الأول من بطولتها وهو بعنوان "محمول مكفول"، والآخر تم تصويره وشاركت كضيفة شرف.
فيلم "محفول مكفول""محفول مكفول" هو فيلم سينمائي تم تصوير مشاهده في تركيا وتحديداً إسطنبول وبالمملكة العربية السعودية وتحديداً العاصمة الرياض، وتدور أحداثه حول مغامرات يغلب عليها الطابع الكوميدي لثلاث نساء في رحلتهن من الرياض إلى إسطنبول، يناقش الفيلم عدة قضايا منها الشهرة والصداقة والوفاء، والعمل من بطولة كلٍ من الفنانة خيرية أبولبن، نرمين محسن، وإنجي وجدان، وهو من تأليف وسام قطان وسيناريو وحوار نهى السعدي، وإخراج كريم أبوزيد.
آخر أعمال عُرضت لنرمين محسنوكان آخر عمل عُرض للفنانة نرمين محسن هو مسلسل "يا هلي" ويتناول قصة عائلة "المدهوش" بعد عودة والدهم "سعد" بعد غياب دام تسعة عشر عاماً، وتنتظر العائلة الكثير من الأحداث والتحديات، ويتشارك في بطولته كل من الفنان حسن عسيري، خالد الفراج، فاطمة الشريف، دريعان الدريعان، وشجاع نشاط.
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