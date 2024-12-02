شاهدوا كيف احتفل الفنانون باليوم الوطني الإماراتي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:20 مساءً - احتفل عدد من الفنانين والفنانات باليوم الوطني الإمارتي الـ 53، الذي يحل اليوم 2 ديسمبر.

بدايةً نشر الفنان عبدالمحسن النمر صورة له بين العلم السعودي والعلم الإماراتي وعلق وكتب: "بكل الحب والأمنيات الصادقة بالرفاه والعزة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي".

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كما نشرت الفنانة الإمارتية أمل محمد صورة لها وهي تحمل العلم الإماراتي وترتدي الزي الوطني كتبت: "وحلَّ يوم 2 ديسمبر،َ ليحكي، اليوم الوطني 53 لدولتنا الغالية، قصة عشق، "شعبَ، وأرض، وقآئد"، لن نجد كلمة شكر للوطن أفضل من قوله تبارك وتعالى: "رَبِّ اجعَل هَذَا البَلد آمِناً"، فاللهُم أدم على "الإمارات" نعمة الأمن والأمان والسلام".

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فيما نشر الفنان حسين المنصور منشوراً احتوى على صورته وهو ممسك بالعلم الإماراتي وكتب أهنئ قيادة وشعب الإمارات الشقيقه بمناسبة اليوم الوطني الإمارتي وكل عام وأنتم بخير وأمن وأمان".

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أما الفنان داود حسين فنشر صورة احتوت على أشخاص وأمامهم العلم الإمارتي وهنأ كتب: "خالص التهنئة لأهلنا في الإمارات العربية المتحدة بمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسين، ربي يجعل أيامكم سعادة وأمن وأمان واستقرار وتقدم، آمين يا رب العالمين".

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فيما نشر الفنان أحمدالعونان فيديو لـ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي وهنأ الإمارات وكتب: "اللهم احفظ دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً و حكومةً، وشعباً وأدم علينا نعمة الأمن والأمان".

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