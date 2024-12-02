هكذا علق إبراهيم الحجاج بعد وضع صورته بـ سينما موفي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:20 مساءً - شارك الفنان إبراهيم الحجاج متابعيه صورة له في موفي سينما، أمام صورة عُلقت على حائط كبيرة، وعلق وثمن تواجد صورته في هذا المكان وكتب: "ما توقعت أشوف صورتي بمكان فخم زي سينما موڤي، شكراً من القلب على هالتقدير، والله شرف كبير لي". وواصل الحجاج وكتب: "طبعاً لا تفوتون الفرصة روحوا وشوفوني هناك، بس ترا شكلي في الحقيقة أوسم".

فيلم "سطار"

https://www.instagram.com/p/DDEBH86N4bY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDEBH86N4bY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDEBH86N4bY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

آخر أعمال الفنان إبراهيم الحجاج

https://www.instagram.com/p/C3GIlZBtGcm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C3GIlZBtGcm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C3GIlZBtGcm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

إبراهيم الحجاج في سطور

وكان الفنانقد شارك ببطولة فيلم سينمائي بعنوان "سطّار"، وهو كوميدي وأكشن من بطولته مع عبدالعزيز الشهري، إبراهيم الخيرالله، شهد القفاري وإخراج المخرج الكويتي عبدالله العراك. وقد عُرض الفيلم للمرة الأولى ديسمبر 2022 في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ثم بدأ عرضه في دور السينما في 29 ديسمبر 2022، والفيلم من إنتاج شركة "أفلام الشميسي"، إحدى شركات "أستوديو تلفاز 11"، وحصل فيلم سطّار على جائزة الفيلم المفضل من جوائز صناع الأفلام "Joy Awards" عام 2024م.وكان آخر عمل عُرض للفنانهو مسلسل "خطة باء"، وهو مسلسل كوميدي درامي مليء بالإثارة والتشويق، يروي قصة معقدة تدور حول مجموعة من الأشخاص الذين يتورطون في مؤامرة خطيرة تهدد حياتهم وحياة أحبابهم، من خلال شخصيات معقدة، وتدور أحداث العمل بكل يوم خطة للتخلص من هؤلاء الأشخاص، المسلسل من بطولة الفنان إبراهيم الحجاج، ميلا الزهراني، في فؤاد، إبراهيم الخيرالله، زياد العمري، وفوز العبدالله.هو ممثلٌ سعودي، و"ستاند آب كوميدي"، وشريكٌ مؤسِّسٌ لـ"بيت الكوميديا"، وعازفٌ موسيقي، وُلِدَ في مدينة الدمام، ودرس فيها، وتخرَّج في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، تخصُّص تسويق.

بدأ مسيرته الفنية ببرنامجٍ على "يوتيوب"، ثم التحق بجمعية الثقافة والفنون في الدمام، وحضر دورات تمثيلٍ محلية مع مخرجين مسرحيين، وحالفه الحظ بالاشتراك في دورات تمثيلٍ وفنونٍ أدائية، نظَّمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، بالتعاون مع معهد مسرح الشباب البريطاني National Youth Theatre، وأسهم ذلك في إسناد دور بطولةٍ له بالموسم الأول من مسلسل "منهو ولدنا" وبعد نحاجه قدم الموسم الثاني منه.

وقد حصل أيضاً على جائزة الممثل المفضل عن فئة المسلسلات خلال حفل "جوي أوردز" في نسخته الثالثة 2023 عن دوره في "منهو ولدنا".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».