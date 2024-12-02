شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الخاص لفيلم الحريفة 2 - الريمونتادا فى 6 أكتوبر بحضور أبطاله اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام مساء اليوم الثلاثاء العرض الخاص لفيلم الحريفة 2 – الريمونتادا بطولة الفنانين الشباب نور النبوى وأحمد غزى وكزبرة وخالد الذهبى ومحمد عبد الرحمن، وذلك في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، بحضور أبطاله وبعض الفنانين والأصدقاء والمقربين من النجوم، كما تنقل قناة أون سبورتس التغطية والبث المباشر للفيلم من أمام الريد كاربت للنجوم.

فيلم "الحريفة 2" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما في داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

"الحريفة" حقق نجاحًا كبيرًا على صعيد الإيرادات وحققت نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي، وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المفضلة.

