شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان أبو لبن: طرح فيلم "بضع ساعات فى يوم ما".. 26 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج عثمان أبو لبن على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن الموعد الرسمى لطرح فيلمه المؤجل بضع ساعات فى يوم ما بدور العرض، وهو يوم 26 ديسمبر ضمن موسم أفلام رأس السنة، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات على مدار العامين الماضيين.



فيلم بضع ساعات

فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أسماء جلال، محمد الشرنوبي، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج عثمان أبو لبن فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" يكتب السيناريو والحوار محمد صادق كاتب الرواية، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.

وكانت آخر أعمال المخرج عثمان أبو لبن فيلم "الكاهن"، والعمل من بطولة حسين فهمى ومحمود حميدة وجمال سليمان، وفتحى عبدالوهاب، وإياد نصار، ودرة، ومحسن محيى الدين، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد ناير.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار رعب تشويقى حول الصحفية فيروز، التى تعانى من اضطرابات زوجها النفسية، ومع وقوع جريمة قتل غامضة؛ تنقلب حياة الزوجين رأسا على عقب، ويسلط الضوء على كبار المسئولين في الأنظمة الرأسمالية ورجال الأعمال الذين يمتلكون شركة عالمية تسمى "سايرش" من المفترض أنها شركة اتصالات وبرمجة إلكترونية يمثلهم صلاح (حسين فهمي) ومحاميه يحيى (محمود حميدة) وصراعهم مع مجلس الإدارة على من سيكون خليفة الكاهن بعد وفاته.