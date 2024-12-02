شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "موانا 2" يحطم الأرقام القياسية في عيد الشكر بافتتاحه في أمريكا الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

حقق فيلم "موانا 2"، الجزء الجديد من إنتاج ديزني، إنجازًا تاريخيًا بإيراداته في عطلة عيد الشكر، مسجلاً أكبر افتتاحية على الإطلاق لهذه الفترة، وفقًا للمحلل ديفيد أ جروس، تجاوز الفيلم جميع التوقعات وحقق انطلاقة أقوى بكثير من الجزء الأول الذي صدر عام 2016، وفقا لموقع "فرانس 24".

في البداية، كان من المقرر عرض الفيلم حصريًا على منصة Disney+، ولكن القرار بتحويله إلى إصدار سينمائي أثبت نجاحه الكبير، وقال جروس عن هذا التحول: "قرار ذكي، هذه أرقام ضخمة".

في أحداث الجزء الجديد، يعود بطل الفيلم الذي يؤدي صوته أولي كرافاليو في مغامرة جديدة عبر البحار الواسعة في أوقيانوسيا لكسر لعنة غامضة بمساعدة ماوي، الإله نصف القوي، الذي يجسد صوته النجم دواين "ذا روك" جونسون.



الممثلة الأمريكية أولي كرافاليو والممثل الأمريكي دوين جونسون يشاركان في بطولة فيلم موانا 2

إلى جانب نجاح "موانا 2"، شهدت عطلة عيد الشكر نشاطًا قويًا في شباك التذاكر الأمريكي، حيث سجلت الأفلام إيرادات قياسية بلغت 422 مليون دولار خلال الفترة من الأربعاء إلى الأحد.

الأفلام الأخرى تواصل المنافسة

فيلم "Wicked: Part I"، الذي يعيد تقديم قصة "Wizard of Oz"، استمر في جذب الجماهير محققًا 117 مليون دولار في أسبوعه الثاني، بإجمالي 262 مليون دولار حتى الآن. يُذكر أن الجزء الثاني من الفيلم سيُعرض العام المقبل، وسط إشادة واسعة بأداء سينثيا إيريفو وأريانا غراندي في الأدوار الرئيسية.

أما فيلم "جلادييتور 2" فقد حصد 44 مليون دولار خلال خمسة أيام، ليصل إجمالي إيراداته إلى 111 مليون دولار بعد أسبوعين من عرضه. الفيلم، الذي أخرجه ريدلي سكوت، يقدم رؤية جديدة للمعارك في روما القديمة ويضيف عناصر مثيرة مثل أسماك القرش والقردة إلى الحلبة الدامية.

إيرادات الأفلام الأخرى في شباك التذاكر

فيلم "Red One" حقق 18.7 مليون دولار هذا الأسبوع.

فيلم "أفضل عرض احتفالي بعيد الميلاد على الإطلاق" جمع 4.9 مليون دولار.

"بونهوفر" سجل 3.2 مليون دولار.

"فينوم: الرقصة الأخيرة" أضاف 3.1 مليون دولار.

"الروبوت البري" حصد مليون دولار.

"هرطوقي" جمع 957 ألف دولار.

"ألم حقيقي" اختتم القائمة بـ900 ألف دولار.

تواصل هذه الأفلام تحقيق النجاح في موسم الأعياد، مما ينعش شباك التذاكر ويقدم خيارات متنوعة للجماهير.