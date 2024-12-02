مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يطلق مسابقة "وجوه السينما المصرية قمر 14"

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أطلق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مسابقة "وجوه السينما قمر 14" لاختيار أجمل 14 وجه رجالي ونسائى على مدار تاريخ السينما المصرية، على أن يحضر الفائزين فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المهرجان، المقرر انطلاقها يناير المقبل.

وقال السيناريست سيد فؤاد، إن المسابقة يقوم فيها كل متسابق باختيار 14 وجهًا مناصفة بين الرجال والنساء الأجمل في تاريخ السينما المصرية، ويضعها علي صفحته الشخصية على مواقع السوشيال ميديا، ويفوز الأعلى تفاعلاً على صفحاته، حيث يتم اختيار عشرة فائزين وفائزات لحضور فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عبر قطار الشباب والإقامة في مدينة الشباب بالأقصر لحضور جميع فعاليات المهرجان، كذلك زيارة المعالم السياحية والأثرية بمحافظتي الأقصر وأسوان.

أما عن شروط المسابقة، فأوضحت المخرجة عزة الحسيني أنه يشترط في المسابقة ألا يزيد عمر المتسابقين عن 45 عام، على أن يتم فتح باب المسابقة خلال الفترة من يوم 4 إلى 14 ديسمبر، ويأتي إطلاق المسابقة بمناسبة اختيار المهرجان شعار "السينما الافريقية قمر 14" عنوان دورته الجديدة.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيًا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة في شهر يناير المقبل، والمهرجان يقيمه وينظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والاثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين، وهيئة تنشيط السياحة.



مسابقة وجوه السينما المصرية قمر 14