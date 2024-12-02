بالصور – أحمد سعد وزوجته يخطفان الأضواء بأول ظهور مشترك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد سعد عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” مجموعة صور من كواليس تصوير أحدث إعلان يقدّمه.

وبدت علياء بسيوني في الصور وهي تساند زوجها في أحدث ظهور لهما معاً، حيث عبّر سعد عن سعادته بمشاركتها في العمل، قائلاً: “ده أول ظهور للمدام علياء، وهي بتحاول تطلع سلّم المجد في أول ظهور ليها كضيفة شرف في آخر إعلان معايا”.

وأضاف سعد مازحاً: “لو سمحتوا لو في أي مسلسلات أو أفلام عايزينها… ينسّقوا معايا الأول عشان أنا اللي هقعد بالعيال”.

والتُقطت صور الثنائي أحمد سعد وعلياء بسيوني في عدد من مواقع التصوير المختلفة، حيث ارتديا أزياء متنوعة تتناسب مع طبيعة الإعلان. وأظهرت اللقطات أجواءً مليئة بالمرح والتعاون، مما يعكس العلاقة المتينة بين الزوجين، ويُبرز جانباً من حياة أحمد سعد الزوجية بعيداً من الأضواء.

على صعيد آخر، يستعد أحمد سعد لإحياء حفلتين غنائيتين كبيرتين خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري. الأولى في دبي في 6 كانون الأول (ديسمبر)، والحفلة الثانية في الكويت في 13 منه، ويقدّمها بمشاركة الفنان بهاء سلطان على مسرح “الأرينا كويت”. ويُتوقع أن يشهد الحفلان إقبالاً جماهيرياً كبيراً، نظراً للشعبية الواسعة التي يتمتع بها النجمان.