“رحلة 404” في هوليوود.. منى زكي: الحلم تحقق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد عرض فيلم “رحلة 404” للنجمة منى زكي ضمن عروض “موسم الجوائز” الذي استضافته جمعية “هوليوود للفيلم العربي” في أميركا، أُقيمت ندوة تكريمية لصنّاع الفيلم احتفاءً بنجاحه، وجّهت خلالها زكي كلمة الى المرأة أكدت فيها أن لدى النساء الكثير من القصص الجيدة، لأن حياتهن حافلة بالحكايات المثيرة.

وقالت منى خلال الندوة: “أعتز وأفتخر بعرض فيلم “رحلة 404″ في هوليوود التي طالما ارتبطت بها ذكرياتي في الطفولة حين كنت أشاهد كبار النجوم بها خلال زيارتي لها، وبعد سنوات الحلم تحقق وصرت واحدة من النجوم الذين يُحتفى بهم على ممشى المشاهير في هوليوود”.

وأضافت: “كنت حريصة على توجيه كلمة الى النساء ليس فقط لأنني واحدة منهن، بل لأن أزمات المرأة دائماً تنسج حكايات خارج المألوف الذي قد لا يصدّقه العقل في أحيان كثيرة بسبب الصراعات والمواجهات التي تتعرّض لها، والأمر لا يتعلّق بمجتمعاتنا العربية فقط، فالنساء بشكل عام لديهن دائماً تحديات على أكثر من مستوى، وتبقى تجارب كل منهن دليلًا يكشف عن رحلات عدة تخوضها في الحياة مثل “غادة” بطلة فيلم (رحلة 404)”.

من جانبه، علّق المخرج هاني خليفة على هذا الحدث، قائلاً: “هذه هي المرة الأولى التي كان لي حظ وفير في التواجد بمدينة صناعة السينما العالمية “هوليوود” بفيلم لي أعتبره تجربة فارقة في رحلتي، والحقيقة أن التفاعل الذي لمسته من الحضور بعد عرض الفيلم فاق توقعاتي، خصوصاً أن فكرة الفيلم تحمل خصوصية ربما تثير شغفنا في مجتمعنا العربية لكن قد لا تحظى بنفس القبول في الخارج، وهو ما يؤكد أننا نجحنا في صناعة فيلم يخاطب العقل ويطرح التساؤلات مع النفس”.

وعلّقت المنتجة شاهيناز العقاد، قائلةً: “إنتاج فيلم مضمونه الأساسي وبطلته امرأة أمر يحمل صعوبات كثيرة في مجتمعاتنا العربية، لكنني أعتقد أن النجاحات التي حققها فيلم (رحلة 404) على مستوى العرض الجماهيري والوصول لتمثيل مصر رسمياً في مسابقة الأوسكار العالمية وأخيراً الاحتفاء به في هوليوود، سيجعل هناك فرصاً أكبر لتقديم سينما تجعل المرأة في صدارة الصناعة وليست مجرد بطلة مساعدِة بها، هذا بخلاف أن مجتمعاتنا العربية تمتلئ بقضايا المرأة التي تحمل وراءها الكثير من الملفات الشائكة التي حان الوقت لطرحها في مشروعاتنا السينمائية”.

فيلم “رحلة 404” هو بطولة: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول ونورا شعيشع…، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، وتدور أحداث الفيلم حول شخصية “غادة” التي تواجه حالة طارئة وتحتاج الى مبلغ كبير من المال، قبل أيام من السفر الى مكة لأداء فريضة الحج، وفي تلك الرحلة تخوض “غادة” سلسلة من الأحداث تكشف عن ماضيها الملوث.