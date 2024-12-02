شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تنتظر عرض الملحد وموعد مع الماضى وتتابع ردود أفعال وداعا حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الفنانة شيرين رضا عرض فيلم الملحد الذى تشارك في بطولته مع النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وآخرون، إخراج ماندو العدل، وتأليف إبراهيم عيسى، حيث أثير الجدل حول موعد طرح الفيلم بسبب الرقابة على المنصفات الفنية والتي أجلت طرح الفيلم في السينمات، والفيلم صابرين وشيرين رضا، نجلاء بدر وعدد كبير من الفنانين، الفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل.



شيرين رضا

كما تنتظر شيرين رضا عرض مسلسل موعد مع الماضى بط ولة النجم آسر ياسين، والذى عرض منه حلقتين ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائى المنصرم، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات العالمية ويشارك في بطولة العمل كل من صبا مبارك، شريف سلامة، شيرين رضا"، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء، تامر نبيل وهدى المفتي المسلسل من إخراج السدير مسعود وكتابة "محمد المصري"، ومن المقرر عرض المسلسل المكوّن 8 حلقات.

وتتابع شيرين رضا ردود الأفعال على فيلمها الجديد الذى تشارك في بطولته وداعا حمدى، بطولة آية سماحة على الطيب، انتصار، محمود السيسي، وعدد من ضيوف الشرف منهم: إنجي المقدم، أحمد فهيم، بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف السيد عبد النبي، وإخراج محمود زهران، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي.

وتجسد شيرين رضا خلال أحداث فيلم وداعاً حمدى شخصية عارفة، أما آية سماحة فتظهر بشخصية تماضر عبدالحي غنيم، صحفية وتعشق اللون الأصفر الكموني، أما على الطيب فيلعب شخصية صفوان النمس خريج كلية تجارة ويعمل محصل كهربا مؤقت منذ 4 سنين، كما أنه يمتلك شقة دور أرضي بجنينة مشتركة، ويبحث عن الزواج.