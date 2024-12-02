شكرا لقرائتكم خبر عن ميس حمدان تطلب السماح من حبيبها بعد خيانته فى كليب ندمانة والان مع تفاصيل الخبر

طرحت الفنانة ميس حمدان أحدث أعمالها الغنائية كليب "ندمانة" على موقع يوتيوب ومنصات الأغانى، والأغنية من كلمات محمد حسن معوض، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أحمد عادل، تسجيل ميكس ماستر ماهر صلاح، كيبورد محمود شاهى، جيتارات مصطفى إصلان، ناى محمد عاطف وإخراج الكيب أحمد جريزمان.

وكانت ميس حمدان قد كشفت لـ"الخليج 365" تفاصيل أغنية "ندمانة" بعد طرح برومو قصير لها على حسابها بموقع إنستجرام الأسبوع الماضى، موضحة أن الأغنية تنتمى إلى اللون الدرامى ومليئة بالوجع، لافتة إلى أن موضوعها يقدم للمرة الأولى في عالم الأغنية، حيث تدور الفكرة حول بنت تذهب لحبيها من أجل الاعتذار له بعد خيانتها له وتطلب منه مسامحتها.

وكانت ميس حمدان قد عادت مؤخرًا لتقديم أغنيات جديدة بدأتها بأغنية "شيك ومهندم" التى طرحتها فى شهر مايو من عام 2023 والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع لهانى يعقوب، وصورت ميس الأغنية فيديو كليب مع المخرج أحمد جريزمان، إضافة إلى غنائها لأغنية ضمن أحداث فيلم "السيستم" مع أحمد الفيشاوى والذى تم عرضه فى قبراير الماضى.

كما طرحت ميس حمدان أغنية ثانية فى موسم صيف 2024 بعنوان "زلزال في قلبي"، من كلمات كريم حكيم، ألحان خالد فتوح، توزيع چورچ عاطف، ميكس وماستر ماهر صلاح، وناي محمد عاطف، وصورت ميس حمدان الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج أحمد جريزمان،

يذكر أن ميس حمدان شاركت مؤخرًا بظهور خاص في فيلم أسود ملون الذى تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضى، والفيلم بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، ميس حمدان، وضيوف الشرف: محمود حافظ، ومنة عرفة، وإبرام سمير، وصبا الرافعي، وريهام محيي الدين، من تأليف أحمد عثمان، وإخراج حسن البلاسي.

وسبق وظهرت ميس كضيفة شرف في فيلم السيستم الذى طُرح في دور العرض خلال شهر فبراير الماضي، والعمل من بطولة: أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق وضيوف الشرف ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم وتأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البندارى.



الفنانة ميس حمدان



ميس حمدان من كليب ندمانة