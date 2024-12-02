ستة أمور جعلت 2024 العام الأهم فى حياة سلمى أبو ضيف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:27 مساءً - تعيش الفنانة سلمى أبو ضيف أهم فترة وأسعد أيام حياتها، سواء على المستوى العملي أو الشخصي، بعدما استطاعت خلال عام 2024 تحقيق العديد من النجاحات والوصول إلى البطولة في الدراما والسينما، وهو ما تحقق بعد سنوات من إبراز موهبتها خلال الأدوار التي قدمتها، والأمر نفسه في حياتها الشخصية التى اتخذت فيها الخطوة الأهم بالزواج وتحقيق الاستقرار؛ ليكون 2024 العام الأهم والأبرز في حياة سلمى أبو ضيف.

سلمى أبو ضيف بطلة فيلمين فى أوائل 2024

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افتتحت عام 2024 بتقديم دور البطولة في السينما خلال فيلمين، الأول هو "ليه تعيشها لوحدك" مع شريف منير وخالد الصاوي، والثاني "أنف وثلاث عيون" بمشاركة: ظافر العابدين، صبا مبارك، جيهان الشماشرجي، وضيفة الشرف أمينة خليل، وخلال الفيلمين لعبتدور البطولة النسائية؛ لتتخذ خطوة أكبر في مسيرتها السينمائية.

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وعلى مستوى الدراما خاضت سلمى أبو ضيف أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التلفزيونية في منافسات موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" من 15 حلقة، الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال شهر رمضان على المستويين الجماهيري والنقدي، وشارك في بطولة العمل: ليلى أحمد زاهر، إسلام إبراهيم، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، وآخرون.

تكريم فى حفل مبادرة المرأة فى السينما على هامش مهرجان كان

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نجاحاتالأخيرة تكللت باختيارها ضمن قائمة المكرمات في حفل مبادرة المرأة في السينما الذي نظمه مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالتعاون مع مجلة فانيتي فير-أوروبا، على هامش الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي التي أُقيمت في شهر مايو من هذا العام، حيث تم تكريمبجانب 5 فنانات من جنسيات وثقافات مختلفة، وكذلك عدد من نجوم الفن العرب والعالميين.

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وفى يونيه 2024، وبعد تحقيق سلمى أبو ضيف النجاحات المميزة على المستوى العملي، اتخذت خطوة مهمة على المستوى الشخصي بالإعلان عن عقد قرانها على إدريس عبد العزيز، وهو شاب من خارج الوسط الفني، حيث احتفلت سلمى بعقد القران في أجواء عائلية، وأقامت في اليوم نفسه حفلاً آخر دعت فيه أصدقاءها الفنانين الذين حرصوا على الحضور ومشاركة سلمى هذا الحدث السعيد.

الاحتفال بالزواج وانتظار المولودة الأولى

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استكملت خطوة الاستقرار في حياتها الشخصية، بعد زواجها، وذلك بالإعلان عن حملها الأول من زوجها إدريس عبد العزيز، عن طريق نشر صورة لها عبر حسابها على فيسبوك، أبرزت من خلالها ملامح حملها، كما كشفت عن نوع الجنين، وعلقتعلى الصور: "إنها بنت". كما علقت أيضاً قائلة: "أن أصبح أماً هو الدور الأكثر أهمية بالنسبة لي حتى الآن".

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وقبل نهاية عام 2024، حصلت سلمى أبو ضيف على لقب أفضل ممثلة من مهرجان ضيافة DIAFA عن دورها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عُرض خلال موسم رمضان 2024، وذلك الحفل الذي أُقيم في دبي مدار يومي 26 و27 من نوفمبر الماضي، بحضور عدد كبير من النجوم والفنانين العرب، وتم تكريم تكريم 18 شخصية ريادية في مجالات الفنون والنشاط الإنساني والمجتمعي.

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