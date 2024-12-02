ياسمين عبد العزيز أبرزهن.. نجمات مصر يسيطرن على دراما رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشهد موسم رمضان المقبل ظاهرة نادرة الحدوث في الدراما المصرية، حيث تسيطر النجمات على السباق الرمضاني لعام 2025، بأكثر من 12 عملاً فنياً.

وتأتي الفنانة ياسمين عبدالعزيز في مقدّم النجمات اللواتي يخضن سباق رمضان المقبل، بمسلسل “وتقابل حبيب”، الذي تعود به الى الدراما بعد غيابها عنها العام الماضي، ويشاركها في بطولة المسلسل كلٌ من: كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبد الله، أنوشكا، بسنت شوقي، رشوان توفيق، نيكول سابا، ندى موسى، حنان سليمان، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة…، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة “سينرجي”.

وتخوض النجمة ياسمين صبري بطولة مسلسل “ضل حيطة”، وتجسّد خلال أحداثه شخصية ربّة منزل تعاني مشكلات مع زوجها، ويشاركها في البطولة: نيقولا معوض، ثراء جبيل، عابد عناني، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان…، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر.

فيما تستمر الفنانة أمينة خليل بالظهور في دراما رمضان المقبل، من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل “لام شمسية” الى جانب الفنانين: أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، صفاء الطوخي، ثراء جبيل…، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

وتقدّم الفنانة دينا الشربيني الجزء الثالث من مسلسل “كامل العدد”، ويشاركها في البطولة: شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، ميمي جمال، حمزة دياب، جيسيكا حسام…، وهو من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

والفنانة مي عمر تشارك في الدراما الرمضانية للعام الثاني على التوالي من خلال مسلسل “إش إش”، ويشاركها في البطولة كلٌ من: ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، عصام السقا، انتصار، محمد الشرنوبي، شيماء سيف، علاء مرسي، وإيهاب فهمي…، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

وتخوض النجمة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني المقبل بمسلسلها الجديد “شباب امرأة”، وهو من إخراج أحمد حسن.

فيما تقدّم دنيا سمير غانم مسلسل “عايشة الدور”، وهو مكوّن من 15 حلقة فقط.

النجمة نيللي كريم تشارك في موسم رمضان المقبل بمسلسل “ناقص ضلع”، وهو مكوّن من 15 حلقة، بينما تظهر النجمة ريهام عبد الغفور هذا العام بمسلسل “ظُلم المصطبة”، ويشاركها في البطولة كلٌ من إياد نصار وفتحي عبد الوهاب، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

بينما أعلنت النجمة روجينا عن مشاركتها في دراما رمضان 2025، بعمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

وبعد غياب لأكثر من ست سنوات، تعود النجمة اللبنانية هيفاء وهبي للمشاركة في الأعمال الفنية الرمضانية 2025 من خلال مسلسل بـ”مية دهب”، وهو من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مرقس عادل.