خالد الصاوي: ندمت إني ما خلّفتش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه في برنامج “مع نزار” الذي يقدّمه الإعلامي العراقي نزار الفارس، كشف الفنان خالد الصاوي عن الأمر الذي لم ينفّذه وندم عليه لاحقاً.

قال الصاوي: “ندمت إني مخلّفتش، الجواز لازم يبقى بدري، لو خلّفت دلوقتي هبقى جدّه مش أبوه، هحبه بس مش هلحق أكمل معاه المشوار”.

وعن سبب عدم إنجابه، قال: “أنا مخلّفتش عشان كان عندي فيروس “سي” وكنت بتعالج منه وأخدت حاجة زي “السمّ” بيتعقب الفيروس في الجسم عشان يسمّمه، جسمي كان فيه فيروس وسموم هخلّف ليه؟ لكن دا برضو مكنش قرار صح”.

وكان خالد الصاوي قد تحدث خلال اللقاء عن فترة من حياته وهو في الثلاثينيات والأربعينيات من عمره عندما سلك طريق الإلحاد وكيف عاد منه. إذ قال: “كنت ملحد سنين، كان بالنسبة لي القضية إزاي؟ كان عندي إيمان قلبي شوية، في نوع بيسمّوه الإلحاد بس صوفي، بمعنى، إنها قضية لا يمكن حسمها، 50% فيه إله، و50% مافيش، لأنه الحواس مش موصلة لك، والاستنتاج العقلي بيدي لك الاتنين، ممكن يقول لك أحياناً طبعاً في إله، وأحيانا تانية يقول لك لأ، أنا وصلت لها بالقلب مش بالعقل”.