كريم عبد العزيز مفاجأة فيلم “الست”: منى زكي بدور أم كلثوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الشركة المنتجة لفيلم “الست” الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي وتقدّم خلاله السيرة الذاتية لـ”كوكب الشرق” أم كلثوم، عن الملامح الرئيسية للفيلم؛ حيث كانت مفاجأة فريق العمل مشاركة النجم كريم عبد العزيز ضمن ضيوف الشرف في الفيلم، وهم: أحمد حلمي، محمد فراج، نيللي كريم، سيد رجب، عمرو يوسف، أمينة خليل، عمرو سعد، أحمد داوود، وأحمد خالد صالح.

ولم تكشف الشركة المنتجة عن دور كريم عبد العزيز في الفيلم ليكون مفاجأة للجمهور، لكنها أعلنت عن الشخصيات التي يجسّدها باقي النجوم، حيث يؤدي الفنان محمد فراج شخصية الشاعر أحمد رامي، ويلعب الفنان سيد رجب دور والدها الشيخ إبراهيم محمد البلتاجي. أما الفنان أحمد خالد صالح فيجسد دور شقيقها خالد إبراهيم البلتاجي، ويقدّم الفنان عمرو سعد دور الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

يُشار الى أنه سيتم عرض 18 دقيقة من فيلم “الست” في “مهرجان مراكش السينمائي”، وسيُعرض العمل في حزيران (يونيو) المقبل في دور السينما بمصر ودول الخليج العربي كموعد مبدئي.