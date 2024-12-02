حمادة هلال يتخطى أحزانه بحفل استثنائي في “موسم الرياض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تمكّن الفنان حمادة هلال من تخطي أحزانه على رحيل حميه القريب الى قلبه حيث أحيا حفلاً جماهيرياً ضخماً ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية، في حديقة السويدي، حضره الآلاف من مختلف الجنسيات العربية.

وحضر حمادة الى الحفل بصحبة ميرا أميرا التي تتولى إدارة أعماله خارج مصر، وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الإعجاب التي استمرت لدقائق، حيث عبّر الجمهور عن تقديره لهلال الذي أحيا الحفل رغم حزنه على فراق والد زوجته.

وقدّم حمادة هلال خلال الحفل عدداً كبيراً من أغانيه المميزة تلبيةً لرغبات الجمهور وسط أجواء حماسية غير مسبوقة.

وفي جانب آخر، يواصل حمادة هلال تصوير مشاهده في الجزء الخامس من مسلسل “المداح”، بعد توقف يومين بسبب وفاة حميه، ومن المقرر عرض الجزء الخامس من “المداح” في موسم دراما رمضان المقبل، بمشاركة عدد كبير من النجوم حيث تشهد أحداثه المزيد من المفاجآت والتشويق لجمهور العمل الدرامي الأكثر مشاهدةً عربياً في أجزائه السابقة.