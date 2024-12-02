اختفاء حساب أنغام عن “أنغامي”.. ما الحقيقة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تداول أخبار عن حذف حساب النجمة أنغام عن منصة الأغاني الشهيرة “أنغامي” لأسباب غير معروفة، تبين أن هذا الأمر غير صحيح وعارٍ عن الصحة.

وكانت صفحات على السوشيال ميديا قد تداولت صورة لأنغام ورسالة تشير إلى أنه لا يمكن الوصول إلى حساب النجمة المصرية عبر المنصة واستمر هذا الأمر لساعات، قبل أن يعاد تفعيله بشكل طبيعي ودون أي مشاكل، الأمر الذي أثار تعجب وتساؤل الجمهور لمعرفة الأسباب، ورجح البعض أن الصفحة لم تكن متاحة بسبب “حقوق الترخيص”!

ولكن من خلال منصة أنغامي، يمكن التأكد أن الصفحة لا تزال موجودة والأغاني متوفرة بشكل طبيعي، وهذا ما يؤكد عدم وجود أي مشاكل بين أنغام والمنصة.

ويبدو أن الرسالة التي تلقاها بعض محبي النجمة المصرية عبر المنصة، والتي كانت تظهر على صورتها ويكتب فيها “نعتذر عن عرض صفحة هذا الفنان في دولتك بسبب حقوق الترخيص”، كانت عرضية ومؤقتة، ونتيجة خطأ تقني لا أكثر.

وكانت أنغام قد أحيت حفلاً ضمن مهرجان “شتا الكويت”، حمل لافتة “كامل العدد”، وذلك بمشاركة المايسترو هاني فرحات. وقدّمت أنغام في الحفل عدداً كبيراً من أغانيها القديمة والحديثة، لتُشعل المسرح بوصلة رقص على أنغام أغانيها، في لقطة نادرة الحدوث في حفلاتها.