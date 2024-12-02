سماح أنور بتصريحات مثيرة عن المساكنة والخطوبة 

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة سماح أنور جدلاً كبيراً بتصريحاتها الجريئة والعفوية خلال استضافتها في برنامج “قعدة ستات”، وتحدثت عن الفن والمشاهير، والكثير من الأمور الشائكة من بينها مفهوم المساكنة.

وعبّرت عن رأيها بمصطلح المساكنة الذي انتشر في الفترة الماضية، وأثار جدلاً واسعاً في مصر والعالم العربي، وقالت: “المساكنة كلام فاضي واستهبال وحق يراد به باطل، في حاجة اسمها خطوبة علشان نتقابل كتير وناكل ونشرب ونتخانق، وأقول أنا عايزة إيه في الحياة دي”.

وأوضحت الفنانة المصرية أن فترة الخطوبة فترة مهمة لاكتشاف كل من الطرفين صفات الآخر قبل الزواج قائلة: “لو أنا صادقة في الخطوبة مش عاملة فيها سندريلا، وهو صادق في الخطوبة مش عامل فيها أحمد عز، هنعرف إحنا ننفع مع بعض ولا لأ”.

وتابعت: “مشكلة الخطوبة إنها فترة الكذب، لكن لو هي فترة الصدق هنعرف نقرر نكمل في العلاقة ونتزوج أو لا”، وبالتالي رفضت الترويج للمساكنة وقالت: “في حاجة مهمة في الزواج، أنا اتزوج بني آدم مش حاجة ما فيهاش عيوب”.

وعن عمليات التجميل، أكدت سماح أنها لم تخضع أبداً لأي من الخطوات التجميلية مثل البوتوكس والفيلر والشدّ، لافتة إلى أن السبب يعود إلى “الخوف، أنا أخاف من الحقن لذلك لم أخضع لهذه الاجراءات التجميلية رغم أننا كفنانين نحتاج لبعض اللمسات لتحسين الشكل مع التقدم في السن، ولكن ليس تغيير الشكل بشكل كامل وتبقي واحدة ثانية”.

واستغربت اقدام الفتيات الصغيرات في السن لهذه العمليات قائلة: “ده اختيار ولكن هناك ضغط من المجتمع انه شكل السيدة يجب ان يكون هكذا لتبدو جميلة ولكن أنا ضد هذا المفهوم أحب التنوع والتغيير في الأشكال, لأن البني آدم بملّ لذلك الأفضل انه يجمل داخله وخارجه معاً”.