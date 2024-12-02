فن ومشاهير

حسين الجسمي يحتفي باليوم الوطني الإماراتي الـ53: رسالة فخر واعتزاز

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه الفنان الإماراتي حسين الجسمي تهنئة خاصة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ53، معبراً عن مشاعر الفخر والاعتزاز تجاه قيادتها وشعبها. وقال الجسمي في رسالته:

“بكل فخر واعتزاز، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات الكريم: بمناسبة الذكرى الـ53 لقيام الاتحاد ‘اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة’.”

وأضاف الجسمي أن هذا اليوم يمثل محطة فخر نستذكر فيها جهود القادة المؤسسين الذين حققوا حلم الوحدة وجعلوا الإمارات دولة رائدة بين الأمم. كما عبر عن تقديره لرؤية القيادة الحكيمة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، الذين يسيرون بالاتحاد نحو مستقبل مشرق يلهم الجميع.

وختم رسالته بالدعاء للإمارات قائلاً:

“كل عام وأنتم بخير .. والإمارات أكثر إشراقاً، أكثر رفعةً، وأكثر عزاً. دمتِ يا بلادي نبضاً للقلوب، وعنواناً للسلام، وموطناً للتسامح والرخاء.”

اليوم الوطني الإماراتي يظل مناسبة تعكس تلاحم القيادة والشعب، وتجسد الطموحات الكبيرة لدولة أصبحت رمزاً للتطور والتسامح على مستوى العالم.

@7sainaljassmi حصنتك باسم الله يا وطن
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا