حسين الجسمي يحتفي باليوم الوطني الإماراتي الـ53: رسالة فخر واعتزاز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه الفنان الإماراتي حسين الجسمي تهنئة خاصة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ53، معبراً عن مشاعر الفخر والاعتزاز تجاه قيادتها وشعبها. وقال الجسمي في رسالته:

“بكل فخر واعتزاز، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات الكريم: بمناسبة الذكرى الـ53 لقيام الاتحاد ‘اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة’.”

وأضاف الجسمي أن هذا اليوم يمثل محطة فخر نستذكر فيها جهود القادة المؤسسين الذين حققوا حلم الوحدة وجعلوا الإمارات دولة رائدة بين الأمم. كما عبر عن تقديره لرؤية القيادة الحكيمة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، الذين يسيرون بالاتحاد نحو مستقبل مشرق يلهم الجميع.

وختم رسالته بالدعاء للإمارات قائلاً:

“كل عام وأنتم بخير .. والإمارات أكثر إشراقاً، أكثر رفعةً، وأكثر عزاً. دمتِ يا بلادي نبضاً للقلوب، وعنواناً للسلام، وموطناً للتسامح والرخاء.”

اليوم الوطني الإماراتي يظل مناسبة تعكس تلاحم القيادة والشعب، وتجسد الطموحات الكبيرة لدولة أصبحت رمزاً للتطور والتسامح على مستوى العالم.