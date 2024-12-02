“أمل كذاب”.. زينب حسن بعمل فني مختاف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت الفنانة زينب حسن أغنيتها الجديدة “أمل كداب”، عبر يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية، والتي تُعد واحدة من أبرز الأعمال الفنية التي تقدمها في مسيرتها الفنية.

الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر محمد شافعي، ولحنها إسلام رفعت، وتولى توزيعها الموسيقي عمر الصباغ، تحمل في طياتها مشاعر مركبة ومؤثرة، وتُعد تحدياً فنياً جديداً للفنانة التي تحرص على تقديم الفن الراقي في مختلف إصداراتها.

تصف زينب حسن أغنيتها “أمل كداب” بأنها أغنية مختلفة تماماً عن الأعمال التي قدّمها الفنانون في الوقت الراهن، حيث تعكس مشاعر حقيقية يعاني منها الكثير من الناس. وتقول: “أمل كداب هي أغنية تصف مشاعر حقيقة لناس كثر بدقو وهذه شطارة كبيرة من الشاعر محمد شافعي أنه تمكن أن يترجم شعور صعب بكلام بسيط. ولحن الأغنية من الملحن إسلام رفعت يصف الحالة بمعناها فعلياً: الهدوء ما قبل العاصفة، التشتت، التوهان، ثم الغضب الذي يصل إلى الانفجار والسؤال، ومين يرضا؟ مين!؟”.

تتحدث زينب عن التحدي الفني الذي خاضته في اختيار الأغنية، مشيرة إلى أنها كانت أغنية ثقيلة فنياً وقد ترددت في البداية بسبب ندرة هذا النوع من الأعمال في الساحة الفنية الحالية، خاصة أن سوق الأغاني يشهد تراجعاً في تقديم هذا النوع من الموسيقى. ومع ذلك، أكدت أن تحدي تقديم هذا النوع من الفن كان له طعم خاص، وأضافت: “أنا متمسكة بتقديم نوع جميل من الفن، وأتمنى أن نسمعه في كل الأوقات”.

وعن عملية إنتاج الأغنية، قالت زينب: “أمل كداب أخذت مجهود كبير جداً مني ومن كل شخص عمل عليها حتى خرجن بالشكل الذي شاهده الجمهور ويليق بهم. وأنا متأكدة إن الجمهور سيتعلق بالأغنية نفسها، وليس بالأمل الكداب”.

الأغنية تلامس قلوب المستمعين، وتقدم لمحة عن مشاعرنا الإنسانية العميقة، معبرة عن التوتر الداخلي والقلق الذي قد يواجهه الإنسان في حياته اليومية، وقد تم إصدارها على طريقة الفيديو كليب من إخرج أحمد جريزمان.