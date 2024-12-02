شكرا لقرائتكم خبر عن داركو بيريك: شخصيتي في فيلم Territory هى الأقرب لحقيقتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم الصيربى داركو بيريك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلاً: "دورى في فيلمى الجديد Territory، هو الأقرب لشخصيتى بعيدًا عن كل الأضواء وشهرة دورى في سلسلة La Casa de Papel، وهذا أكثر ما حمسنى لـ تقديمه".

وتابع بيريك قائلاً: "عملت على فيلم Territory مع المخرج أليكس جالان، الذى نتشارك سويًا في إنتاج العمل، ومع حديثنا عن تقديم فيلم يبتعد عن الشهرة والأضواء، أكد لى جالان أن كراجستان هي الوجهة المثالية لتقديم هذا العمل، ومن ثم ذهبنا الي الحدود الصينية وإلي ‏صحراء جوبي مع راعين أغنام هناك، في درجة حرارة ‏‏20 ومكثنا هناك لـ20 يوم، وركبنا الخيول، وكانت الظروف قاسية".

فيلم "Territory" للمخرج أليكس جالان، هو فيلم وثائقي يتناول أساليب حياة القدامى، وتدور أحداثه في سهوب آسيا الوسطى، حيث يعيش الرعاة القرغيز في صراع مع شبح ويحاول الصيادون والبدو الرحل التعايش وتقاسم الأرض.

ينطلق الممثل الصربي داركو بيريك -الذي اشتهر بدور هلسنكي في مسلسل "لا كاسا دي بابيل"- في طريق الخلاص نحو الغرائز المفقودة، حيث تشهد جبال قيرغيزستان الشاهقة رحلة إلى حدود البرية.