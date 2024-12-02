شكرا لقرائتكم خبر عن أيام قرطاج السينمائية يفتتح دورته الـ35 بفيلم واهب الحرية لقيس الزبيدي والان مع تفاصيل الخبر

تنعى أيام قرطاج السينمائية المخرج والباحث العراقي قيس الزبيدي الذي وافته المنية يوم 01 ديسمبر 2024. ويعتبر قيس الزبيدي (1939 ــ 2024) واحد من أبرز رواد السينما الوثائقية العربية، كرس جانبا كبيرا من مسيرته للقضية الفلسطينية وكانت أعماله انعكاسا للراهن السياسي والاجتماعي العربي.

وفي إطار قسم "الأفلام المرممة" المبرمج في أيام قرطاج السينمائية تثمن الدورة 35 مسيرة عدد من صناع الأفلام العرب والأفارقة من بينهم قيس الزبيدي المخرج والباحث ومركب الأفلام وذلك بعرض فيلمه "واهب الحرية" (1987) في نسخة مرممة بعد 37 سنة من إنجازه، في عرض أول في تونس.

"واهب الحرية" لقيس الزبيدي، فيلم افتتاح أيام قرطاج السينمائية السبت 14 ديسمبر 2024، يوثق هذا الفيلم لنضالات الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد الكيان الصهيوني.