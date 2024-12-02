شكرا لقرائتكم خبر عن فى حصاد الفن 2024.. حالات الطلاق تسيطر على المشهد.. ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضى.. نيللى كريم عن هشام عاشور.. العسيلى وهند عبد الحليم وجورى بكر.. والمحكمة تنظر فى خلاف أمير طعيمة مع طليقته المعتزلة جينى والان مع تفاصيل الخبر

شهد عام 2024 عددا من حالات الطلاق التي شغلت الجمهور، لعل أشهرها فى بداية عام 2024 النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي، حيث أعلنا عن انفصالهما من خلال صفحتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت ياسمين: "تم الطلاق الرسمي بينى وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير"، وذلك بعد فترة من نفى الثنائى شائعات انفصالهما طوال الوقت.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

من أشهر حالات الطلاق في 2024 كان نيللي كريم، حيث شهد الوسط الفني في نهاية شهر مايو انفصال النجمة نيللى كريم عن لاعب الاسكواش هشام عاشور بعد عامين ونصف العام من الارتباط.

نيللي كريم وهشام عاشور

كذلك انفصل محمود العسيلي عن خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، والفنانة هند عبد الحليم والتي انفصلت عن كريم قنديل.

جوري بكر

بينما كشفت الفنانة جورى بكر عن انفصالها عن زوجها، حيث كتبت على صفحتها الرسمية عن خبر انفصالها، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام"، إذ كتبت: "وجعل بينكم مودة ورحمة، تم الانفصال بينى وبين الراجل المحترم زوجى وبتمنى له كل خير، أرجوكم مش عايزة حد يتواصل معايا فى أي تفاصيل لأنى مش هرد على أي مكالمات".

أيضا كشفت في شهر يناير الماضى الفنانة المعتزلة جينى كامل انفصالها بشكل رسمي عن الشاعر أمير طعيمة، حيث كتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تم الطلاق الرسمي وسيبقي أمير والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير، الحمد لله، وينظر حاليا في المحاكم خلافات بين طعيمة وجيني تتعلق بقضية سب وقذف".